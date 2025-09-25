Veja a numeração da Seleção Brasileira para Copa do Mundo Sub-20

A comissão técnica da Seleção Brasileira definiu a numeração da Amarelinha para a Copa do Mundo Sub-20. A equipe estreia no próximo domingo (28), contra o México, às 20h, no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. Na sequência, no dia 1º de outubro, o Brasil enfrenta o Marrocos, também às 20h. Encerrando a fase de grupos, a Seleção Brasileira encara a Espanha no dia 4, às 17h. Todos os duelos serão no mesmo estádio.

Pedrinho, que é uma das lideranças da Seleção Brasileira Sub-20, ficou com a camisa 10. O atacante tem vasta experiência na base da Amarelinha e é referência para muitos companheiros da equipe. A esperança de gols é Deivid Washington, que vestirá a camisa 9.

Um dos destaques da base do Palmeiras, Luighi ficará com a 19. Ele, aliás, já cumula uma série de convocações para a base da Amarelinha. Além disso, ele defende as cores do Palestra desde de 2016 e tem títulos oficiais por todas as categorias de base.

Numeração da Seleção Sub-20

GOLEIROS: Pedro Cobra (1), Otávio (12) e Lucas Furtado (21)

DEFENSORES: Igor Serrote (2), Iago (3), Bruno Alves (4), Leandrinho (6), Gilberto (13), João Souza (14) e Léo Derik (16)

MEIO-CAMPISTAS: Rayan Lucas (5), João Cruz (8), Coutinho (15), Rhuan Gabriel (17) e Murilo (18)

ATACANTES: Gustavo Prado (7), Deivid Washington (9), Pedrinho (10), Wesley (11), Luighi (19) e Erick Belé (20)

Agenda

O Brasil, afinal, terá mais três dias de treinos antes da estreia no Mundial. Nesta quinta-feira (25), a atividade será novamente na sede da Federação do Chile. Por fim, os treinos de sexta (26) e sábado (27) serão em locais diferentes. Todas as sessões de treinamento acontecem às 18h e, além disso, terão os primeiros 15 minutos abertos à imprensa credenciada para a competição.

