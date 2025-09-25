Gómez publica foto de olho roxo após pancada em jogo do Palmeiras

O capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez, usou as redes sociais para mostrar a situação do olho após a forte pancada sofrida na vitória sobre o River Plate, na quarta-feira (24), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A imagem publicada pelo defensor chamou atenção pelo inchaço e a coloração arroxeada. Contudo, veio acompanhada de uma legenda curta que aliviou os palmeirenses: “tudo ok”.

Aos 15 minutos do segundo tempo, o paraguaio precisou deixar a partida depois de receber o impacto no rosto. Após deixar o gramado, foi encaminhado a um hospital próximo ao Allianz Parque, onde realizou exames e acabou liberado no mesmo dia, já que não houve detecção de fratura.

Mesmo assim, a presença do zagueiro no compromisso diante do Bahia, domingo (28), às 16h, em Salvador, ainda não está garantida. Caso não reúna condições, a tendência é que Bruno Fuchs seja novamente o escolhido por Abel Ferreira. O defensor entrou em campo contra o River e teve papel importante na reação que culminou na virada do Verdão.

O elenco do Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira na Academia de Futebol, iniciando a preparação para o confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

