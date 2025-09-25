Tainá Castro abre o jogo sobre traição em relação à distância com ??der Militão

Tainá Castro, esposa de Éder Militão, usou as redes sociais nesta quinta-feira (25) para responder dúvidas dos seus seguidores enquanto fazia uma viagem. Aliás, uma das perguntas era referente ao seu relacionamento com o jogador do Real Madrid.

Assim, ela respondeu se tem medo de ser traída pelo marido por conta do relacionamento à distância. Ela mora no Brasil com os filhos, enquanto ele mora na Espanha. Os dois se vêem poucos dias no mês.

“Normalmente o medo de ser traído está muito ligado à nossa insegurança, mais do que ao comportamento real do outro. Relacionamentos saudáveis se sustentam na confiança, no respeito e no diálogo. Sou muito segura, confio muito em mim e muito no meu marido, muito, muito… Se eu for ficar pensando nisso, ninguém vive, ninguém faz nada, ninguém sai de casa” disse.

Tainá e Éder Militão

O casal, que está junto há pouco mais de um ano, casaram em uma grande cerimônia em São Paulo, no dia 18 de julho. Dessa forma, no mês passado, Tainá respondeu nas redes sociais sobre os planos de filhos do casal.

“Bom, agora que casamos, não descarto a possibilidade de um filho, mas também não é algo que eu coloco assim para primeiro plano. Porque assim, filho tem que ser pensado nos fatores, hipóteses, não pode ser de uma hora para outra. Então tem que pensar bastante, não é algo que eu quero de imediato, mas não descarto a possibilidade.Também tenho projetos para a minha vida profissional, como mulher, e talvez se eu engravidasse, eu teria que postergar um pouquinho esses projetos. Não que seja um sacrifício, mas assim é bom pensarmos em nós mesmos também um porquinho. Temos três crianças para pensar no bem-estar, no futuro, mas não descarto a possibilidade. É uma coisa a se pensar”, afirmou.

Filhos em casamentos anteriores

O casal já é pai de três crianças de relacionamentos anteriores. A influenciadora é mãe de Helena e Matteo no período em que foi casada com outro zagueiro: Léo Pereira, do Flamengo. Já Militão é pai de Cecília, fruto do seu relacionamento com Karoline Lima.

A propósito, o jogador do Rubro-Negro e Karoline Lima também formam outro casal desde fevereiro do ano passado e moram juntos no Rio de Janeiro.

