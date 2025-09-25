Willian melhora ataque do Grêmio e recebe cuidado especial

Reforço do Grêmio na última janela de transferências, Willian deu um toque de qualidade a mais no ataque e melhorou a produção ofensiva do time. Afinal, em pouco mais de 130 minutos com a camisa tricolor, o atacante já deu uma assistência e foi um dos destaques do empate com o Botafogo, nesta quarta-feira (24), na Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão.

“Temos vários jogadores que chegaram há pouco tempo. Entrosamento ganhamos durante as semanas. A cada dia vamos conhecendo mais um ao outro, e evoluindo taticamente. Isso só ganhamos com o tempo. Enfrentamos uma equipe muito qualificada e que joga junto há algum tempo. Mesmo assim, criamos algumas chances. Eles saíram na frente, mas nós não desistimos”, disse Willian.

Willian estreou pelo Grêmio na vitória sobre o Internacional e colaborou com uma assistência. O atacante, de 37 anos, ainda não está em sua melhor condição física. Portanto, o Tricolor trata a situação com cautela e limita os minutos. Afinal, foram 60 minutos no Gre-Nal 448, além de 70 contra o Botafogo. Assim, o auxiliar Thiago Kosloski destacou o cuidado especial com o jogador.

“Logicamente que nós temos que cuidar dele porque acho que nos últimos meses o Willian não vinha atuando como é no Brasileiro. Às vezes joga quarta e domingo, tem uma sequência de jogos”, afirmou Kosloski.

Com o resultado, o Grêmio subiu para 11º lugar com 29 pontos. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (28), às 11h (de Brasília), contra o Vitória, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Brasileirão.

