Prefeito do Rio formaliza apoio à CBF para sediar Mundial de Clubes

O Prefeito do Rio, Eduardo Paes, formalizou na última quarta-feira (24/9) à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o apoio da cidade e da entidade à candidatura brasileira para receber o Mundial de Clubes da Fifa de 2029. O documento foi entregue pelo secretário municipal de Esporte, Guilherme Schleder, ao presidente da CBF, Samir Xaud.

“No Mundial deste ano, realizado nos Estados Unidos, três dos quatro participantes brasileiros eram do Rio. O evento foi um enorme sucesso na cidade. Nada mais natural do que apoiar a candidatura do Brasil para receber a próxima edição, em 2029. No documento, a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos oficializou seu compromisso em colaborar, de forma articulada e integrada, para o triunfo dessa candidatura. E o Rio de Janeiro está à disposição para ser uma das sedes”, disse Eduardo Paes.

De acordo com Schleder, sediar o torneio pode “reafirmar o Rio de Janeiro como destino esportivo”. A cidade, afinal, será a casa da final da Copa do Mundo Feminina de 2027, e concorre, ao lado de Niterói, aos Jogos Pan-Americanos de 2030.

Em 2025, o Mundial de Clubes, afinal, estreou o formato com 32 equipes participantes de todas as confederações de futebol. O formato ampliou o torneio para uma disputa que durou cerca de um mês e mobilizou 11 cidades dos EUA para receber o evento.

