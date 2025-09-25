Jornal espanhol destaca temporada de jogador do Cruzeiro

Um dos líderes do Cruzeiro, o volante Lucas Silva ganhou destaque internacional por causa de suas atuações nesta temporada. Afinal, o jornal espanhol “Marca” exaltou o desempenho do meio-campista, que já teve passagem pelo Real Madrid entre 2015 e 2019. O jogador, inclusive, marcou um dos gols na vitória sobre o Bragantino, no último domingo (21), pela 24ª rodada do Brasileirão.

“Agora, aos 32 anos, luta para ganhar seu terceiro título do Brasileirão. O Cruzeiro, com 50 pontos, é o segundo e está a um ponto do Flamengo, com 51, mesmo com uma partida a mais. Isso se deve, em grande parte, ao seu capitão. Lucas Silva iniciou a virada contra o Bragantino com um golaço: recebeu de Kaio Jorge, se livrou de Jhon Jhon e marcou em um chute de 124 km/h”‘, destacou o jornal.

Lucas Silva chegou ao Real Madrid em 2015. Contudo, um problema cardíaco atrapalhou sua passagem pela Europa. O jogador, no entanto, decidiu não se aposentar e deu a volta por cima após se tratar. Dessa forma, acabou emprestado ao Olympique de Marselha, da França, entre 2015 e 2016, e posteriormente ao próprio Cruzeiro, entre 2017 e 2019.

Em 2020, Lucas Silva ficou livre no mercado e fechou com o Grêmio, onde atuou até 2023. Desde então, retornou para o Cruzeiro. Em 2025, o meia soma 35 jogos, dois gols e duas assistências. No Brasileirão, disputou 22 partidas, além de marcar dois gols e duas assistências. Ele, aliás, é o jogador com mais passes certos no último terço do campo (97).

