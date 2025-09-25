Bernard, herói da classificação do Atlético, vira dúvida para jogo contra Mirassol

Após ser o herói da classificação do Atlético Mineiro na Sul-Americana, Bernard virou dúvida para o próximo compromisso do Galo na temporada. Ele deixou o campo na vitória contra o Bolívar com o rosto inchado.

Recentemente, o jogador passou por uma cirurgia odontológica. Horas antes da partida, um dos pontos inflamou e ele quase não entrou em campo. Dessa forma, ao ser acionado para entrar na partida, ainda no primeiro tempo, os médicos tiveram uma atenção especial com o meia e chegaram a questionar Sampaoli sobre o risco de usá-lo, de acordo com o “Itatiaia”.

Vale ressaltar, portanto, que Bernard marcou aos 45 minutos do segundo tempo o gol que classificou o Atlético Mineiro para às semifinais da Copa Sul-Americana. O confronto estava indo para os pênaltis.

“Eu fiz um procedimento de siso há umas três semanas atrás. Fiquei dois ou três jogos fora. Acordei hoje com o rosto inchando. Ao passar do dia, ele foi inchando cada vez mais. Não sei o porquê. Estava me sentindo um pouquinho mal antes do jogo, quase chegando em um estado febril ali. Então, de uma situação de quase nem ir para o jogo, de entrar no primeiro tempo, de ter a oportunidade, fazer o primeiro gol… Foi por essa situação. Não sei o motivo de estar inchando (o rosto), mas fazendo os exames de imagem, vou entender o que está acontecendo”, contou.

Dessa forma, Bernard vai passar por exames na tarde desta quinta-feira (25), para saber a gravidade da inflamação e saber se precisará passar por repouso. O Atlético enfrenta o Mirassol, no sábado (27), às 21h, na Arena MRV, pelo Brasileiro.

