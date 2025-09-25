O Flamengo avançará ou não na Libertadores? Veja as análises

O Flamengo visita nesta quinta-feira, 25/9, o Estudiantes, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Para chegar à semifinal e enfrentar o Racing, precisa apenas de um empate, já que venceu por 2 a 1 no Maracanã. Porém, sabe que, neste duelo em La Plata, enfrentará um time tradicional da Argentina, multicampeão da Libertadores e que contará com o apoio de uma torcida fanática em seu caldeirão. Veja a opinião dos especialistas para este duelo: o Flamengo avançará rumo ao tetra ou ficará pelo caminho?

Zinho, ex-Flamengo, Palmeiras e Seleção Brasilera, comentarista da ESPN

“O jogo está aberto e promete muita tensão: o Flamengo é favorito pela técnica, mas o Estudiantes vai usar toda a intensidade, a marcação e a catimba argentina. A vantagem conquistada pelo Flamengo no primeiro jogo é importante, mas não garante a classificação. A arbitragem terá papel fundamental e precisa conduzir a partida de forma imparcial e competente, enquanto o Flamengo precisa manter a cabeça no lugar, jogar com organização, vontade e técnica”.

João Carlos Assumpção, Jornalista esportivo, escritor e cineasta

Espero um jogo muito difícil para o Flamengo, que teve a vaga nas mãos no Maracanã, mas, por conta de um grave erro de arbitragem, acabou sendo prejudicado e decide na Argentina com uma vantagem mínima. O principal problema será atuar num estádio extremamente acanhado e com muita pressão da torcida local. Mas o Flamengo tem jogadores com experiência suficiente para suportá-la e passar de fase.

Lautaro da “ Fiebre_pincharrata ” – Jornalista setorista do Estudiantes

“Prevejo um grande jogo da Copa Libertadores. O Estudiantes em casa é muito forte, mas sem subestimar o grande jogo do Flamengo e a hierarquia do elenco. A concentração é fundamental durante os 90 minutos. Um descuido, como vimos no Maracanã, pode ser fatal. A experiência e a cautela são cruciais em jogos decisivos como esse”.

Roberto Assaf – Historiador do futebol, escritor ecolunista do Jogada10

“Este compromisso com o Estudiantes é apenas para cumprir tabela e evitar a desfiliação à Confederação Sul-Americana. O clube conseguiu entregar a vaga aos argentinos dentro do Maracanã, em jogo que poderia ter disparado uma goleada que garantia a classificação, mas o desastre foi quase total. Sairá de campo eliminado.

Paulo Calçade, comentarista da ESPN

“Na bola o Flamengo é muito superior ao Estudiantes, além de contar com muitas alternativas no banco de reservas. Mas a gente sabe que num mata-mata outros fatores são importantes. Saí do Maracanã preocupado com a arbitragem, que interferiu no resultado da partida com a expulsão do Plata. Com a vantagem de apenas um gol, é fundamental não entrar na pilha do adversário e tentar repetir aquele início do primeiro jogo no Maracanã. Com tranquilidade e muito foco nos detalhes, o Flamengo passa. Mas olho na arbitragem!”,

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.