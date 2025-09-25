Bayern de Munique x Werder Bremen: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bayern recebe o Werder Bremen nesta sexta-feira (26), às 15h30 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na partida de abertura da 5ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube), OneFootball (streaming) e Xsports (TV aberta).

Como chega o Bayern de Munique

Os bávaros fazem um início de temporada praticamente perfeito. O time é o único com 100% de aproveitamento no Campeonato Alemão, com 12 pontos em quatro jogos, sendo dois de vantagem para o vice-líder Borussia Dortmund. Além disso, o Bayern venceu a Supercopa da Alemanha no início de 2025/26 e bateu o Chelsea na partida de estreia das equipes na fase de liga da Champions.

Ao mesmo tempo, o Bayern tem 18 gols marcados e somente três sofridos em quatro jogos na Bundesliga e vive grande fase sob o comando de Vincent Kompany. A boa notícia é que o treinador terá seus principais jogadores à disposição, incluindo Harry Kane, artilheiro do Campeonato Alemão com oito gols em quatro jogos, com uma média de dois gols por partida.

Porém, mesmo com a boa fase da equipe, Vincent Kompany segue com alguns problemas no elenco. Isto porque Urbig, Musiala, Hiroki Ito, Alphonso Davies e Stanisic, lesionados, são baixas confirmadas para o jogo desta sexta-feira. Além disso, o zagueiro Kim Min-Jae aparece como dúvida. No entanto, a boa notícia fica por conta dos retornos de Upamecano, Raphael Guerreiro e Olise, recuperados de lesão.

Como chega o Werder Bremen

Por outro lado, o Werder Bremen passa por um momento mais complicado nesta volta à elite do futebol da Alemanha. O tradicional clube alemão vem de uma derrota por 3 a 0 para o Freiburg na rodada passada e está somente na 14ª posição, com quatro pontos, um a mais que o Augsburg, 16º, na colocação que leva ao playoff do rebaixamento.

Ao todo, o time tem uma vitória, um empate e duas derrotas nesta edição da Bundesliga.

Por fim, o alento para os torcedores do Werder Bremen é que o técnico Hosrt Steffen não terá baixas de última hora para o jogo desta sexta-feira e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.

BAYERN DE MUNIQUE X WERDER BREMEN

5ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: sexta-feira, 26/09/2025, às 15h30 (de Brasília).

Local: Allianz Arena, em Munique.

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer, Laimer, Min-Jae, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Goretzka, Karl, Diaz, Jackson; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

WERDER BREMEN: Backhaus, Sugawara, Friedl, Coulibaly, Agu; Stage, Lynen, Njinmah, Schmid, Puertas; Grüll. Técnico: Hosrt Steffen.

Árbitro: Frank Willenborg.

