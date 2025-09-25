Benfica x Gil Vicente: onde assistir, escalações e arbitragem

O Benfica recebe o Gil Vicente nesta sexta-feira (26), às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, na partida de abertura da 7ª rodada do Campeonato Português 2025/26.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Fifa divulga os mascotes da Copa do Mundo de 2026; confira os nomes

Como chega o Benfica

Neste início de trabalho de José Mourinho, o time vem de um empate decepcionante por 1 a 1 com o Rio Ave, na rodada passada, na primeira partida do treinador no Estádio da Luz desde sua volta. Assim, o Benfica caiu para a terceira posição, com 14 pontos, quatro a menos que o líder Porto, única equipe com 100% de aproveitamento no Campeonato Português.

Contudo, o Benfica não poderá contar com Enzo Barrenechea, que vai cumprir suspensão nesta rodada. Além disso, Manu, Bruma, Bah e Nuno Félix seguem lesionados e completam a lista de desfalques para José Mourinho.

Como chega o Gil Vicente

Por outro lado, o Gil Vicente faz um início de temporada surpreendente e está invicto nesta edição do Campeonato Português. O time é o 4º colocado, com 13 pontos, somente um a menos que o rival desta sexta-feira. Ou seja, a partida no Estádio da Luz será um confronto direto na parte de cima da tabela.

Para o duelo, o Gil Vicente ainda não pode contar com os lesionados Bamba, Tidjany Touré e Carlos Eduardo, além de Gustavo Varela, que está emprestado pelo Benfica e completa a lista de desfalques.

BENFICA X GIL VICENTE

7ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: sexta-feira, 26/09/2025, às 16h15 (de Brasília).

Local: Estádio da Luz, em Lisboa.

BENFICA: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos, Sudakov e Aursnes; Lukebakio, Schjelderup e Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

GIL VICENTE: Andrew; Zé Carlos, Elimbi, Buatu e Konan; Cáseres e Luís Esteves; Murilo Souza, Santi García e Agustín Moreira; Pablo Felipe. Técnico: César Peixoto.

Árbitro: João Gonçalves.

Auxiliares: Pedro Ribeiro e João Bessa Silva.

VAR: João Malheiro Pinto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.