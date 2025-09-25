Cruzeiro: Leonardo Jardim pode ter reforço importante contra o Vasco

O técnico Leonardo Jardim pode ter reforço no Cruzeiro para o confronto contra o Vasco, no próximo sábado (27), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro.

Eduardo, que foi desfalque contra o Bragantino na última rodada por conta de uma febre e indisposição gastrointestinal, voltou a treinar nesta quinta-feira (25), na Toca da Raposa II.

Além dele, Sinisterra também esteve presente no treino. Essa foi a primeira vez que o jogador entrou em campo desde que sentiu a lesão, na semana passada. No entanto, ele fez trabalhos à parte com a preparação física e não participou das atividades com o elenco.

Dessa forma, Eduardo, que é um dos jogadores de confiança do treinador, deve estar à disposição para a partida contra o Cruzmaltino. Dessa forma, Eduardo deve ser opção no banco de reservas. Por outro lado, Sinisterra é dúvida para o confronto. Vale ressaltar, ainda, que Lucas Villalba é desfalque certo. Ele vai cumprir suspensão por três cartões amarelos.

O Cruzeiro segue na briga pela liderança da competição. A Raposa, portanto, é a segunda colocada com 50 pontos, um a menos que o líder Flamengo, com 51. Em terceiro aparece o Palmeiras, com 49 pontos, mas com dois jogos atrasados.

Além dele, Sinisterra também esteve presente no treino. Essa foi a primeira vez que o jogador entrou em campo desde que sentiu a lesão, na semana passada. No entanto, ele fez trabalhos à parte com a preparação física e não participou das atividades com o elenco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.