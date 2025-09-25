Modernidade e pressão: a mistura que espera o Flamengo no estádio do Estudiantes

Reinaugurado em 2019, o estádio Jorge Luis Hirsch é um dos mais modernos da Argentina. Na noite desta quinta-feira (25), será palco de Estudiantes e Flamengo, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Quem for ao local, poderá ver algumas curiosidades incomuns dos estádios/arenas espalhadas pelo futebol brasileiro.

O estádio tem capacidade para 32.500 pessoas. Apesar do estilo caldeirão, não existe comparação com La Bombonera do Boca Juniors e Monumental de Nuñez do River Plate – que são capazes de receber quase 60 mil e quase 85 mil torcedores, respectivamente.

Além disso, o estádio também tem duas estátuas que chamam atenção. Uma é a do Leão, mascote do Estudiantes, instalada na linha do meio-campo. A outra é a de Carlos Bilardo, ex-jogador e um dos maiores técnicos do clube.

O estádio Jorge Luis Hirsch conta com restaurante à beira do gramado. No entanto, tem uma intimidadora arquibancada para o time visitante e mantém o estilo caldeirão, que promete ser uma dificuldade a mais para o Flamengo na noite desta quinta-feira.

A arquibancada para os visitantes fica separada do restante do estádio e até um pouco mais reclusa. Um dos motivos é que, na Argentina, os jogos são com torcida única.

A decisão de Estudiantes x Flamengo

As equipes, afinal, se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, no Maracanã, o Rubro-Negro dominou o adversário em grande parte do jogo, venceu por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para avançar às semifinais.

Quem avançar nesta quinta vai enfrentar o Racing, que eliminou o Vélez Sarsfield e garantiu vaga na semifinal. Os comandados do técnico Filipe Luís devem ter o retorno de Jorginho. Ele, aliás, ficou quatro partidas ausente por causa de um edema na coxa esquerda.

