Donos do Liverpool negociam compra de clube espanhol

Liverpool quer adquirir modelo já adotado por rivais como o Manchester City, Chelsea e Manchester United - (crédito: Foto: Ryan Pierse/Getty Images)

O Fenway Sports Group (FSG), dono do Liverpool, está em negociações avançadas para comprar o Getafe, da Espanha, segundo informações do jornal britânico ‘Daily Mail’.

O grupo americano, que assumiu o Liverpool há quase 15 anos, busca ampliar sua presença no futebol seguindo a tendência de multipropriedade de clubes — modelo já adotado por rivais como o Manchester City, que tem o Girona, o Chelsea, ligado ao Strasbourg, e a INEOS, dos donos do Manchester United, que possui parte do Nice.

Antes do Getafe, o FSG chegou a estudar a compra do Toulouse, da França, em 2024, mas desistiu por considerar o negócio pouco vantajoso. Desde então, Michael Edwards e Julian Ward, diretores do FSG, conduzem uma análise detalhada do mercado europeu, avaliando mais de 20 clubes, incluindo o Málaga. O Getafe acabou sendo a escolha final.

LEIA MAIS: Fifa divulga os mascotes da Copa do Mundo de 2026; confira os nomes

A aproximação só foi possível após uma conversa entre José Ángel Sánchez, diretor do Real Madrid, e Ángel Torres, presidente do Getafe. O diálogo com os americanos avançou de forma positiva, e o domínio do espanhol por Ward facilitou as tratativas.

Ainda não está claro quais benefícios diretos essa aquisição pode gerar para o Liverpool, mas os exemplos de City, United e Chelsea indicam que a gestão de múltiplos clubes pode trazer vantagens esportivas e estratégicas no longo prazo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.