Scarpa, do Atlético, comenta sobre avanço no caso das criptomoedas após quase três anos - (crédito: Pedro Souza / Atlético)

Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, comentou após a classificação do Galo na Sul-Americana, sobre a expectativa do avanço no caso das criptomoedas. A ação contra o ex-companheiro de Palmeiras, Willian Bigode, está em curso há quase três anos.

“O processo já tem quase três anos e faltava citar alguns réus. Felizmente, a juíza acatou e deferiu o pedido de citação. Agora todo mundo vai ser citado, o processo vai caminhar e, se Deus quiser, com um desfecho muito positivo”, disse Scarpa.

Vale lembrar, portanto, que Scarpa acusa a empresa de Willian Bigode, a WLJC Consultoria e Gestão Empresarial, e a Xland Holding Ltda de um golpe milionário. Aliás, Mayke, que atuou com os dois no Verdão, venceu a ação que moveu contra a empresa. Assim, a Justiça condenou o atacante a pagar os valores que foram investidos pelo lateral na Xland, algo em torno de R$ 4,083 milhões.

Momento do Atlético

O meia, que é um dos principais destaques do Atlético, também falou sobre o momento que a equipe vive. Afinal, após sete jogos sem vencer, conquistou uma vitória nos acréscimos que garantiu a classificação para semifinal da Copa Sul-Americana. No entanto, vive momento de pressão no Brasileiro, próximo da zona de rebaixamento.

“A gente quer fugir do que aconteceu no ano passado de continuar vivo em uma Copa e com chances de reais de título, mas podendo descer no Brasileiro. Temos que sair quanto antes, nos recuperarmos quanto antes e espero que seja no sábado (contra o Mirassol)”, afirmou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.