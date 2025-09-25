Fluminense volta a ter técnico estrangeiro após quase 30 anos

O Fluminense anunciou, nesta quinta-feira (25), o argentino Luis Zubeldia para o lugar de Renato Gaúcho. Assim o clube volta a ter um técnico estrangeiro após 28 anos. Ele assinou contrato até o fim de 2026 e inicia trabalhos nesta sexta-feira (26) no CT Carlos Castilho. Ao todo, o clube já teve 16 treinadores estrangeiros ao longo da história.

O último treinador que “hablava” no Fluminense foi Hugo de León (Uruguai), em julho de 1997. No entanto, foram apenas duas semanas e três partidas. Ele teve um saldo de uma vitória, um empate e uma derrota.

O Fluminense também já foi comandado por três argentinos. José Omar Pastoriza dirigiu o Flu apenas uma partida, em 1985, enquanto Alfredo González dirigiu o time por 15 jogos em 1967. Por fim, Adolpho Milman, o Russo, é um dos estrangeiros que mais atuou pelo Fluminense e ainda comandou o time entre abril e setembro de 1945.

Além de argentinos, o Tricolor já teve dois ingleses (Quincey Taylor e Charlie Williams), um dinamarquês (Pode Pedersen), um húngaro (Eugênio Medgyessy), um paraguaio (Fleitas Solich) e sete uruguaios (Humberto Cabelli, Hector Cabelli, Athuel Velázquez, Ondino Vieira, Carlos Carlomagno, Ramón Platero, Hugo de León).

O uruguaio Ondino Vieira foi o que mais se destacou pelo Fluminense. Ele dirigiu o Fluminense em 302 jogos em duas passagens (1938 a 1943, de 1948 a 1950). O profissional, aliás, foi um dos precursores do esquema 4-2-4, que revolucionou o futebol naquela época. Além disso, ele conquistou três Cariocas (1938, 1940 e 1941), um Torneio Extra (Taça Oscar Cox, em 1941) e um Torneio Municipal (1948).

