Ex-Arsenal morre após grave acidente em jogo da 7ª divisão inglesa

Revelado pelo Arsenal, Billy Vigar chegou ao clube em 2017 com somente 14 anos - (crédito: Foto: Divulgação)

O atacante Billy Vigar, de 21 anos, que passou pela base do Arsenal, morreu nesta quinta-feira (25) após passar cinco dias em coma induzido. O jogador sofreu uma grave lesão cerebral ao bater a cabeça contra uma parede durante uma partida da 7ª divisão inglesa, entre o Chichester City, clube que defendia, e o Wingate & Finchley.

Vigar recebeu os primeiros socorros ainda no estádio e, em seguida, acabou sendo levado de helicóptero para um hospital em Londres, mas não resistiu.

It is with great sadness that Chichester City Football Club has to confirm the passing of Billy Vigar. Below is a statement from his family. We request that his family’s privacy is respected at this most difficult time. ???????? pic.twitter.com/Pl49bHcnBg — Chichester City FC (@ChiCityFC) September 25, 2025

Revelado pelo Arsenal, onde chegou em 2017 com somente 14 anos, o jovem atacante assinou contrato profissional em 2022. Antes de defender o Chichester City, acumulou passagens por empréstimo em clubes como Derby County e Eastbourne Borough, além de atuar no Hastings United na última temporada.

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that former academy graduate Billy Vigar has passed away. All our thoughts are with his family and loved ones at this time. Rest in peace, Billy ?? — Arsenal (@Arsenal) September 25, 2025

