InícioEsportes
Esportes

Ex-Arsenal morre após grave acidente em jogo da 7ª divisão inglesa

Revelado pelo Arsenal, Billy Vigar chegou ao clube em 2017 com somente 14 anos

Revelado pelo Arsenal, Billy Vigar chegou ao clube em 2017 com somente 14 anos - (crédito: Foto: Divulgação)
Revelado pelo Arsenal, Billy Vigar chegou ao clube em 2017 com somente 14 anos - (crédito: Foto: Divulgação)

O atacante Billy Vigar, de 21 anos, que passou pela base do Arsenal, morreu nesta quinta-feira (25) após passar cinco dias em coma induzido. O jogador sofreu uma grave lesão cerebral ao bater a cabeça contra uma parede durante uma partida da 7ª divisão inglesa, entre o Chichester City, clube que defendia, e o Wingate & Finchley.

LEIA MAIS: Donos do Liverpool negociam compra de clube espanhol

Vigar recebeu os primeiros socorros ainda no estádio e, em seguida, acabou sendo levado de helicóptero para um hospital em Londres, mas não resistiu.

Revelado pelo Arsenal, onde chegou em 2017 com somente 14 anos, o jovem atacante assinou contrato profissional em 2022. Antes de defender o Chichester City, acumulou passagens por empréstimo em clubes como Derby County e Eastbourne Borough, além de atuar no Hastings United na última temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 25/09/2025 17:41
    x