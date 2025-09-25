Gol brasileiro nos acréscimos dá a vitória ao Porto na Liga Europa

Froholdt (de branco) tenta a finalizar para o Porto, mesmo marcado por Lainer, do Red Bull Salzburg - (crédito: Foto: Adam Pretty/Getty Images)

Em seu primeiro jogo pela Liga Europa, o Porto foi até a Áustria visitar o RB Salzburg, na Red Bull Arena. A partida desta quinta-feira, 25/9, válida pela primeira rodada da competição, teve muita movimentação e 27 finalizações (14 a 13 para o time da casa). No entanto, a bola só foi entrar no último lance do jogo. Aos 47 minutos, num golaço de William Gomes. Porto 1 a 0 para incredulidade da torcida.

Tanto o Porto quanto o Salzburg tiveram um gol cada, bem anulados. Os portistas, que tiveram 54% de posse durante o jogo, lamentaram um chute de Borja Sainz no travessão no primeiro tempo; Mas o gol que Vertessen perdeu para os austríacos na etapa final foi inacreditável.

Porto mais perigoso no primeiro tempo

O primeiro tempo foi de muita movimentação, com os times arriscando muitas finalizações (Salzburg 9 a 8), mas com apenas dois chutes na direção do gol para cada lado. O Porto teve mais posse de bola, 53%, e as duas melhores chances: um chute de Borja Sainz no travessão e um gol bem anulado de Froholdt, já que a bola tocou no braço do companheiro Samu antes de chegar ao atacante.

A grande oportunidade do Salzburg veio com Ratkov, que entrou na área, driblou o goleiro Diogo Costa e finalizou. O arqueiro conseguiu fazer uma defesa parcial, e Kiwior afastou o perigo.

Salzburg melhor. Mas portugueses marcam no fim

No segundo tempo, o Salzburg foi superior, atacando com perigo pela direita. Aos 12 minutos, o Salzburg chegou a fazer um gol, com Ratkov aproveitando um rebote do goleiro Diogo Costa após um chute de Baidoo. Porém, o gol foi anulado por impedimento do próprio Baidoo.

Mas a chance mais clara do jogo para o Salszburg veio aos 34 minutos. O belga Vertessen recebeu livre na entrada da área. Sozinho e com Diogo Costa tentando fechar o espaço, ele chutou, mas a bola passou raspando a trave esquerda do arqueiro. Um gol feito desperdiçado. O jogo caminhava para o emoate quando, aos 48 minutos, no finzinho dos acréscimos, o Porto atacou pela direita. O brasileiro William Gomes dominou, cortou para o meio e mandou de fora da área. O chute foi colocado, mas baixo e um pouco fraco. Contudo, o goleiro Schlager, que é da seleção austríaca, foi mal demais. Porto 1 a 0.

Na próxima rodada da Liga Europa, o Porto receberá o Estrela Vermelha. Já o RB Salzburg terá pela frente o Lyon. Os dois jogos serão às 16h (de Brasília), no dia 2/10.

