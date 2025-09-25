Aston Villa bate o Bologna e estreia com vitória na Liga Europa

Campeão da Liga dos Campeões em 1981/82, o Aston Villa estreou com o pé direito na Liga Europa 25/26, em sua busca por mais um título europeu. Nesta quinta-feira (25/9), pela primeira rodada da fase de Liga, o time de Birmingham venceu o Bologna por 1 a 0, graças a gol de McGinn, no Villa Park. Dessa forma, a equipe fica na 13ª posição, sendo um dos 14 times a estrear com vitória. Já o Bologna, por sua vez, amarga a 28ª colocação na fase de Liga.

O jogo

O primeiro gol saiu cedo – logo aos 12′. Após linda jogada ensaiada de escanteio, a zaga do Bologna afastou mal e a bola sobrou limpa para McGinn. O capitão dominou e, de canhota, mandou da meia-lua no cantinho do goleiro Skorupski. Aos 18′, Malen poderia ter dobrado a vantagem, mas parou no arqueiro polonês.

Na etapa final, o Villa até manteve a alta intensidade, mas não conseguia criar chances. O Bologna, por sua vez, não se encontrava em campo. O técnico Vincenzo Italiano demorou a mexer e viu o time da casa quase chegar ao segundo gol.

Watkins invadiu a área e foi derrubado por Vitik. Na cobrança, aos 21′, o próprio atacante inglês cobrou rasteiro no meio e parou em Skorupski – especialista em defesas de pênalti. Assim, Italiano se forçou a mexer na equipe. Orsolini, que começou na reserva, entrou e logo em seu primeiro lance botou a bola na cabeça de Castro. O atacante, porém, acertou o travessão de Bizot. Mesmo desperdiçando muitos contra-ataques, o Aston Villa conseguiu segurar a vitória – sua primeira na temporada 25/26.

Próximos passos de Aston Villa e Bologna

O Aston Villa agora se volta para a Premier League, já que, novamente no Villa Park, recebe o Fulham, pela sexta rodada. A partida ocorre no domingo (28/9), às 10h (de Brasília). Já o Bologna joga de novo longe de seus domínios. Afinal, enfrenta o Lecce, também no domingo, mas às 13h, pela quinta rodada da Serie A.

