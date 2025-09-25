David elogia torcida em vitória do Vasco e revela receita para vencer o Cruzeiro

A vitória do Vasco sobre o Bahia representou um alívio para os jogadores. O atacante David, que saiu do banco de reservas ainda no primeiro tempo, após a expulsão de Jean Lucas, destacou saiu um peso das costas do time e elogiou o apoio da torcida.

“O fato de jogar em casa, onde nos sentimos à vontade, lógico ao lado do nosso torcedor. Fizeram uma festa linda e isso apoia a gente. A gente tirou um peso após a essa falta de vitória em casa. Aqui é o nosso ponto forte. A confiança aumenta, vitória importante. Precisamos manter esse ritmo, sempre em busca dos três pontos”.

No próximo sábado (27), o Vasco enfrenta o Cruzeiro, em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão. David reencontrará o rival do jogo em que sofreu a grave lesão no joelho esquerdo, que o tirou dos gramados por mais de nove meses. O atacante ressaltou a dificuldade da partida, mas tem a receita para vencer.

“Confronto muito difícil. O Cruzeiro tem um belo time, mas jogando dentro de casa a gente tem que se impor, junto ao nosso torcedor que nos apoia. Dentro de casa tem que ser só vitória e vamos precisar do apoio o tempo todo”.

O Vasco está na 13ª posição do Brasileiro, com 27 pontos. Já o Cruzeiro é o vice-líder, com 50 pontos.