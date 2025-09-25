Barcelona vence Oviedo de virada e segue na cola do Real Madrid

O Barcelona levou um susto, mas confirmou o favoritismo ao vencer o Oviedo por 3 a 1, de virada, nesta quinta-feira (25), na partida de encerramento da 6ª rodada do Campeonato Espanhol. Os donos da casa abriram o placar com um golaço de Reina após falha do goleiro Joan García, mas o time catalão buscou a virada com gols de Eric García, Lewandowski e Ronald Araújo no estádio Carlos Tartiere.

Dessa maneira, o Barcelona chega a 16 pontos em seis rodadas e segue na cola do líder Real Madrid, único time com 100% de aproveitamento. A diferença para o clube merengue é de dois pontos e o Barça tem uma campanha de cinco vitórias e um empate neste início de temporada em LaLiga.

Ainda sem Lamine Yamal, o técnico Hansi Flick optou por um ataque formado por Raphinha, Rashford e Ferrán Torres. A imprensa espanhola acredita que o bicampeão do Troféu Kopa — entregue ao melhor jogador do mundo sub-21 — está sendo preparado para o duelo com o PSG, na próxima quarta-feira, em Barcelona. O craque perdeu os últimos três jogos do time devido a uma pubalgia.

Por outro lado, o Oviedo, recém-promovido à elite do futebol espanhol, faz uma campanha ruim neste início de temporada. O time venceu somente uma partida em seis jogos, quando bateu a Real Sociedad na terceira rodada, e perdeu as outras quatro disputadas. Assim, o Oviedo abre a zona de rebaixamento, na 18ª posição, com três pontos. A diferença para o Levante, primeiro fora da degola, no entanto, é de apenas um ponto.

O jogo

Desde o início, o Barcelona parecia que dominaria a partida. Os visitantes criaram chances com Dani Olmo, Rashford, Raphinha e Ronald Araújo, mas pararam em boa atuação do goleiro Escandell. Porém, uma falha na saída de bola de Joan García definiu o resultado na primeira etapa. Após lançamento do campo de defesa do Oviedo, o goleiro do Barça saiu do gol, chegou a matar a bola, mas saiu jogando errado. Reina chutou de primeira, quase do meio de campo, e fez um golaço para confirmar a vantagem antes do intervalo.

O Barcelona voltou do intervalo com outra postura, pressionou e logo aos 10 minutos chegou ao gol de empate. Eric García aproveitou um rebote em finalização de Ferrán Torres na trave e abriu o placar para os visitantes. Com o placar em igualdade, o Barça dominou as ações e a partida virou um ataque contra defesa. Porém, o time catalão buscou a virada somente após algumas alterações de Hansi Flick. Lewandowski, que saiu do banco, aproveitou uma bola levantada por Frenkie de Jong, ganhou da defesa adversária e confirmou a virada aos 24 minutos. Na reta final da partida, o Barcelona ampliou com gol do capitão Ronald Araújo, de cabeça.

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Espanhol

Terça-feira (23/9)

Espanyol 2×2 Valencia

Athletic Bilbao 1×1 Girona

Sevilla 1×2 Villarreal

Levante 1×4 Real Madrid

Quarta-feira (24/9)

Getafe 1×1 Alavés

Real Sociedad 1×0 Mallorca

Atlético de Madrid 3×2 Rayo Vallecano

Quinta-feira (25/9)

Osasuna 1×1 Elche

Oviedo 1×3 Barcelona

