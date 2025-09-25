?? espera de Zubeldía, Fluminense treina sob comando de Marcão

Enquanto Luis Zubeldía não assume como técnico, o Fluminense iniciou a preparação para o clássico contra o Botafogo, no próximo domingo (28), às 16h, no Maracanã. Nesta quinta-feira (225), quem orientou as atividades no CT Carlos Castilho foi Marcão, que é auxiliar permanente do clube, mas seguirá como integrante da comissão técnica do argentino. Foi, aliás, a primeira atividade do elenco após eliminação da Sul-Americana.

O Fluminense fará mais dois treinos antes do clássico deste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, o técnico Luis Zubeldía chega ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira, quando vai ao CT Carlos Castilho iniciar seu trabalho. As duas atividades iniciam às 9h (de Brasília).

À princípio, Marcão estará à beira do campo pelo Fluminense diante do Botafogo. O clube, porém, não se manifestou no anúncio do argentino nesta tarde. Ao todo, o ídolo soma 74 jogos, 31 vitórias, 20 empates e 23 derrotas, com 50,9% de aproveitamento. Ele já treinou a equipe após as saídas de Oswaldo de Oliveira, Odair Hellmann, Roger Machado, Fernando Diniz e Mano Menezes.

Luís Zubeldía, afinal, chega para substituir Renato Gaúcho. Afinal, o treinador pediu demissão após a eliminação na Sul-Americana. Dessa forma, Luis Zubeldía será o primeiro estrangeiro no comando do Fluminense desde 1997.

O Tricolor ocupa a oitava colocação do Brasileirão, com 31 pontos, e ainda tem dois jogos a menos. Além disso, o técnico argeitno terá a semifinal da Copa do Brasil para disputar.

