Palmeiras renova contrato com zagueiro campeão brasileiro sub-20

O Palmeiras acertou nesta quinta-feira (23) a renovação com o zagueiro Robson, da equipe sub-20. O defensor tinha contrato até setembro de 2027 e, agora, estendeu até o fim de 2028.
O jogador foi um dos principais nomes do Palmeiras na conquista do Brasileirão sub-20 deste ano. Ficou a cargo do zagueiro a cobrança do pênalti que garantiu o triunfo em cima do Bragantino.
Robson chegou ao Palmeiras em 2024 e acumula 83 partidas e dois gols pelo sub-20. O defensor já participou de alguns treinos do elenco principal com o técnico Abel Ferreira e possui convocações para a Seleção Brasileira de base.
Aliás, a carreira de jogador de futebol começou tarde para Robson. Afinal, dos 14 aos 16 anos, ele trabalhava fazendo entregas com o pai.
No entanto, aos 16, passou a investir na carreira de jogador e disputou, em 2022, a Taça das Favelas pela Associação Esportiva Codó, equipe do seu bairro.
