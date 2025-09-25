Pogba se aproxima do retorno aos gramados

Paul Pogba, campeão do Mundo com a França em 2018, está cada vez mais perto de voltar a jogar futebol profissionalmente, após um período turbulento marcado por lesões, polêmicas e uma suspensão de 18 meses por doping. O meio-campista chegou ao Monaco no início desta temporada e já se prepara para retomar os gramados. De acordo com Adi Hutter, técnico do Monaco, Pogba deve estar disponível após a pausa para a Data Fifa, no início de outubro, quando terá o ritmo necessário para ser opção em partidas oficiais.

“Física e mentalmente, ele está bem. Nos últimos três meses, vem se preparando e está cada vez mais perto de poder jogar. Com nossa série de lesões, precisamos observá-lo, mas não faz sentido forçá-lo só para dizer que já entrou em campo”, explicou o treinador austríaco.

O jogador havia recebido inicialmente quatro anos de suspensão por uso de testosterona, detectado em teste antidoping após uma partida da Juventus em agosto de 2023. O recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) reduziu a pena para 18 meses.

O Monaco é o líder do Campeonato Francês com 12 pontos em cinco rodadas. A pontuação é a mesma do vice-líder PSG, mas o time do principado leva vantagem no número de gols marcados.

