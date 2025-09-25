Ramón Díaz seu plano para o Internacional: ???Um equipe protagonista???

Ramón Díaz foi apresentado como novo técnico do Internacional ao lado do filho e auxiliar, Emiliano Díaz - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Internacional apresentou Ramón Díaz, o seu novo treinador, no auditório do estádio Beira-Rio, nesta quinta-feira (25). O treinador argentino foi apresentado ao lado do filho Emiliano Díaz, que é seu assistente. Inclusive, o vitorioso profissional demonstrou empolgação com a oportunidade no Colorado e expôs como deseja que a sua equipe se comporte nos jogos.

“Os desafios nos agradam, a proposta deste clube, porque é um clube importante para nós. E sabemos que gostaríamos que o time fosse protagonista, intenso, seja realmente o que gostamos, o que precisamos e que a torcida merece. Minha característica é ser ofensivo. Quero um time compacto, dinâmico, que pressione. A partir de hoje, quero um time agressivo, que consegue resultados. “E, seguramente, com todo o trabalho que vamos fazer, e entregar”, indicou o novo treinador do Inter.

“Temos jogadores experientes que sabem que precisamos reverter o momento do Inter. Precisamos que os jogadores entendam que esse clube exige que precisamos ser protagonistas. Sempre foi difícil jogar aqui. Então também precisamos fazer valer isso. Torcida é fundamental. Que acompanhem a equipe e esteja junto”, complementou.

Primeiras impressões do Colorado

Em seguida, Emiliano explicou qual será a sua função e de outros integrantes da comissão técnica.

“Todos da comissão sabem a posição que ocupam. O técnico é Ramon. E nós vamos ajudá-lo a tomar a melhor decisão. É uma honra estar aqui. Sou auxiliar, na verdade somos três, e tento ajudar. Sou sanguíneo. Isso vai ser visto nos jogos e nos treinos”. abordou o auxiliar.

Além disso, Ramón também deu detalhes de como encontrou o Internacional em seu primeiro contato e como beneficia em seus momentos iniciais.

“Tivemos a chance de treinar hoje. Encontramos um clube que está organizado em todos sentidos. Isso dá a chance de nos adaptarmos rapidamente. Gosto de desafios. Futebol é dinâmico. Jogadores precisam entender que estamos em um clube grande, temos atletas de qualidade n grupo e eles me mostraram gana de recuperar”, admitiu.

“Torcedor verá um time agressivo, ritmo, compactado. Fizemos em outras equipes e tentaremos fazer isso aqui também”, prometeu Ramón.

Reencontros no Internacional

Por fim, o novo técnico comentou sobre a sua relação com D’Alessandro, diretor de futebol do Colorado e revelou que a intenção de ambas as partes é um trabalho a longo prazo.

“Conheço Andrés de muito tempo. Falamos muito da proposta futebolística que temos para agora e para o futuro. Estamos muito felizes de estar aqui”, concluiu o treinador.

Ramón Díaz, aliás, voltará a trabalhar com Gabriel Mercado e Óscar Romero. O comandante conhece o zagueiro argentino dos tempos de River Plate e o meio-campista da sua passagem pela seleção do Paraguai. Inclusive, a estreia do treinador ocorrerá no clássico contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, neste sábado (27), pela 25ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook