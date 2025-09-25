São Paulo perde mais uma vez para a LDU e está eliminado da Libertadores

Terminou o sonho do tetracampeonato da Libertadores do São Paulo. Na noite desta quinta-feira (25), o Tricolor não jogou bem e perdeu mais uma vez para a LDU, desta vez por 1 a 0, dentro do Morumbis, e se despediu da competição continental.
O resultado trouxe muitos protestos e vaias contra a diretoria. Agora, o São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro para finalizar a temporada. Por outro lado, a LDU segue viva no sonho do bicampeonato e vai encarar o Palmeiras na semifinal.
LDU abre o placar em contra-ataque
Como esperado, a partida começou com o São Paulo indo para cima, tentando reduzir a desvantagem. Na primeira oportunidade, três chances na sequência. Valle não segurou cruzamento que veio da esquerda e a bola ficou para Luciano, que chutou em cima do goleiro. No rebote, Rigoni mandou no travessão. Na sequência, Bobadilla chutou da entrada da área e o arqueiro salvou. Pouco depois, Luciano recebeu cruzamento rasteiro na pequena área e, sozinho, mandou por cima do gol.
O Tricolor chegou a pedir pênaltis em lances com Ferreira e Arboleda. O time da casa não conseguiu chegar mais e ainda sofreu um golpe fatal em um contra-ataque. Depois de cobrança de escanteio, a defesa da LDU lançou Medina, Bobadilla não cortou, o equatoriano ganhou na corrida e saiu na cara do gol para abrir o marcador, ampliando a vantagem dos visitantes.
Ainda nos finais, o São Paulo teve boas oportunidades para empatar. Rodriguinho arriscou de fora da área e Valle caiu bem para fazer a defesa. Na sequência, Enzo Díaz recebeu na área, girou e chutou por cima do gol.
São Paulo não reage e é eliminado
O São Paulo voltou do intervalo pressionando para tentar empatar o jogo. Luciano até chegou a marcar, mas o assistente pegou o impedimento na jogada, já que Dinenno desviou antes de a bola sobrar para o atacante. Depois, o Tricolor chegou a fazer mais um, só que a arbitragem anulou mais uma vez. Valle trombou com Luciano após cruzamento na área e Pablo Maia chutou para o gol, mas Alexis Herrera já tinha marcado falta.
A pressão são-paulina seguiu ao longo da segunda etapa. Rodriguinho arriscou de fora da área e Valle fez a defesa. Na cobrança de escanteio, Maílton cobrou fechado e o goleiro salvou os equatorianos. As chances se acumulavam e o cenário do jogo de ida se repetia. Luciano recebeu cruzamento na área e chutou para defesa de Valle. No rebote, o atacante até chegou na bola, mas foi travado pela defesa.
Nos acréscimos, Luciano teve mais uma oportunidade em cobrança de escanteio, mas cabeceou para mais uma defesa de Valle. O jogo terminou com mais uma derrota do Tricolor e muitas vaias no Morumbis.
SÃO PAULO 0 x 1 LDU
QUARTAS DE FINAL DA COPA LIBERTADORES (JOGO DE IDA)
Data e horário: 25/9/2025, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
GOL: Medina, 40’/1ºT (0-1);
SÃO PAULO: Rafael; Sabino, Arboleda e Alan Franco (Maílton, intervalo); Rigoni (Lucca, 21’/2ºT), Pablo Maia, Bobadilla (Dinenno, intervalo), Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira (Lucas Moura, 21’/2ºT) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.
LDU: Valle; Allala, Adé e Quiñonez; Quintero, Cornejo (Minda, 34’/2ºT), Gruezo e Bryan Ramirez (Mina, 44’/2ºT) e Villamil; Medina (Estrada, 21’/2ºT) e Alzugaray (Pastrán, 34’/2ºT). Técnico: Tiago Nunes.
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN)
Cartões Amarelos: Arboleda (SPFC); Quintero e Cornejo (LDU)
