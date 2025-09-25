Ferroviária é letal duas vezes sobre o Inter e se classifica na Copa do Brasil

As Gurias do Inter não demonstraram capacidade para superar a Ferroviária, na Copa do Brasil Feminina. Assim, a equipe paulista foi letal duas vezes e venceu por 2 a 0, no estádio Francisco Novelletto, o Passo D’Areia, em Porto Alegre. Com o resultado, as visitantes se classificaram para as semifinais da competição..

Ferroviária eficaz na primeira etapa

A Ferroviária começou melhor a partida e já criou a sua primeira possibilidade de marcar com menos de um minuto. A atacante Júlia Beatriz teve a oportunidade em colocar a equipe paulista em vantagem, porém não conseguiu aproveitá-la. As Gurias Coloradas mostraram nervosismo, situação que influenciou que cometessem diversos erros. Posteriormente, o Inter cresceu de rendimento e causou uma divisão no domínio das ações.

Aos 31 minutos, o time gaúcho teve sua melhor oportunidade. Na ocasião, a zagueira Fefa Lacoste fez cruzamento, que carimbou o travessão. As visitantes foram letais ao aproveitarem falha defensiva do Internacional e abrir o placar. A atacante Nat Vendito conseguiu se livrar da marcação de três adversárias e deu assistência para Sissi.

Inter tenta reagir no segundo tempo

As Gurias Coloradas tentaram uma postura diferente e mais agressiva após o retorno do intervalo. Elas até foram mais presentes no ataque, mas não tiveram êxito em concluir as tentativas pelo bom posicionamento e rendimento defensivo da Ferroviária. Assim, a equipe paulista teve as melhores oportunidades. Aos 23 minutos, depois de cobrança de escanteio a meia altura, a bola sobra na área e com extremo oportunismo Nat Vendito marcou seu primeiro gol na Copa do Brasil Feminina.

O Internacional até tentou evitar se abater e buscar uma reação na partida, porém a Ferroviária conseguiu administrar a partida. Deste modo, assegurou o resultado e garantiu a classificação para as semifinais da Copa do Brasil.

