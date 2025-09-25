Lucas Moura destaca falhas do São Paulo em queda na Libertadores: “Eliminação dolorida”

O São Paulo encerrou a sua participação na edição de 2025. Mais uma vez, o Tricolor caiu nas quartas de final, dentro do Morumbis. Na noite desta quinta-feira (25), o time são-paulino perdeu para a LDU e se despediu da competição.

Lucas Moura, que retornou de lesão após mais de um mês longe dos gramados, lamentou a eliminação do Tricolor. O jogador destacou que o Tricolor estava confiante na classificação, produziu para isso, mas não conseguiu ser efetivo nas duas partidas.

“A gente estava com uma expectativa gigante, com convicção e confiança de reverter a situação, éramos capazes, mas não deu, eliminação dolorida, queríamos muito, mas o futebol é assim: em jogos assim quem falha menos sai com a vitória. No primeiro jogo falhamos duas vezes e eles fizeram, hoje foi uma. Não conseguimos encontrar os espaços e aproveitar as oportunidades que criamos, agora é seguir porque ainda tem o Brasileirão”, afirmou em entrevista ao Paramount+.

Para Lucas, o mais difícil foi corresponder à festa feita pelo torcedor e à expectativa que havia na equipe. O jogador convocou a massa tricolor a seguir junto com o time no Brasileirão, para conquistar uma vaga na próxima Libertadores.

“Difícil, lamentamos muito, difícil perder assim, queríamos corresponder a festa que eles fizeram. Dizer que vamos continuar lutando, temos um grupo de grandes jogadores, de caráter e que gostam de estar aqui e precisamos do torcedor para seguir lutando no Brasileirão”, ressaltou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.