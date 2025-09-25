Nos pênaltis, Flamengo elimina Estudiantes e vai à semifinal da Libertadores. Salve, Rossi!

O Flamengo sofreu demais e viu Rossi sair de vilão a herói. Assim, está de volta à semifinal da Libertadores. Na noite desta quinta-feira, 25/9, o time foi até La Plata, na Argentina, enfrentar o Estudiantes pela partida de volta das quartas de final da edição de 2025 do torneio. Apesar da pressão da fanática torcida local, o Rubro-Negro perdeu no tempo normal por 1 a 0, gol de Benedetti, aproveitando uma falha do goleiro do Flamengo. Com isso, o rival conseguiu inverter a desvantagem do jogo de ida (Flamengo 2 a 1). A decisão, então, foi para os pênaltis. Mesmo deixando a desejar ofensivamente, o Mengão arrancou a vaga nas penalidades, com Rossi defendendo duas cobranças. Assim, o time retorna à semifinal, algo que não acontecia desde 2022, quando conquistou o tricampeonato da Libertadores.

Agora o Flamengo foca na semifinal, quando enfrentará mais um argentino, o Racing, que eliminou o Vélez. O primeiro jogo será no Maracanã e o segundo em Avellaneda, na Grande Buenos Aires. Os duelos ocorrerão nas semanas de 22 e 29 de outubro. Quem vencer de Fla x Racing enfrentará o vencedor da outra semifinal, Palmeiras ou LDU. A grande decisão da Libertadores será no dia 29 de novembro, em Lima, e o campeão se classifica para o Intercontinental, em dezembro, enfrentando o Cruz Azul, do México.

Flamengo tem chances, mas a pressão é do Estudiantes

O Flamengo começou com um jogo mais cauteloso, deixando o Estudiantes atacar— o que é incomum —, mas ciente de que, jogando pelo empate, o time argentino teria que buscar a vitória. Não por acaso, nos dez primeiros minutos, o Estudiantes foi mais ofensivo, com apenas uma jogada mais trabalhada: uma investida de Samuel Lino pela esquerda.

Mas, aos 15 minutos, ao recuperar uma bola no meio de campo, Jorginho iniciou um contra-ataque que quase resultou em gol do Flamengo, quando Samuel Lino cruzou e Pedro, de carrinho, arrematou. Mas Rodríguez salvou o que seria o gol do Fla.

O Fla teve mais a bola na etapa (57%), mas os argentinos finalziaram mais, abusando dos chuveirinhos — todos rechaçados pela defesa — e de chutes na entrada da área. No melhor deles, Palácio chutou e Rossi defendeu em dois tempos. Assim, o Fla seguia melhor no contra-ataque, a maioria pela esquerda. Aos 32, Samuel Lino avançou pela esquerda e cruzou para Saúl chutar uma bola que Muslera espalmou. A bola ainda tocou na trave antes de sair para escanteio.

Gol argentino no finzinho do primeiro tempo

No último lance da primeira etapa, já nos acréscimos, o lateral-esquerdo Benedetti pegou de primeira, chegando nas costas de Varela, e quase sem ângulo mandou uma bomba que Rossi poderia ter feito a defesa. O goleirão falhou. Estudiantes 1 a 0. Nem saída de bola teve.

Como foi o segundo tempo

O Flamengo, diferentemente do primeiro tempo, ficou mais com a bola em sua intermediária de ataque, trocando passes e tentando chuveirinhos que a defesa conseguiu rechaçar. Sem poder de finalização, Filipe Luís colocou Luiz Araújo e Bruno Henrique (saíram Plata e Pedro). Mas a verdade é que, com Arrascaeta errando passes e abaixo da média, o time ficava dependendo de Saúl — este, numa grande partida — para criar. E o espanhol ainda quebrava um galho na defesa: rechaçou uma bola que seria gol certo do Estudiantes.

Aos 29 minutos, um erro do Flamengo resultou em um novo gol de Benedetti, após passe de cabeça de Carrillo. Por muita sorte, o lateral estava impedido por centímetros. Gol anulado. Nervosismo total para os rubro-negros, que sentiram o lance e demoraram para voltar ao jogo, quase sempre em jogadas com Samuel Lino que não davam em nada. Assim, a decisão foi para os pênaltis. E enfim saiu o semifinalista: Flamengo! E agora, o Racing.

Nos pênaltis

Para o Flamengo: Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal, Leo Pereira marcaram

Para o Estudiantes: Sosa, Cetré marcaram; mas Rossi defendeu as cobranças de Benedetti e de Ascacíbar

ESTUDIANTES 1×0 FLAMENGO (nos pênaltis, Fla 4 a 2)

Quartas de final da Libertadores – Jogo de volta

Data: 25/9/2025

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)

Gols: Benedetti, 47’/1ºT (1-0)

ESTUDIANTES: Muslera; Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Benedetti; Ascacíbar, Medina (Castro, 20’/2ºT), Amondarain (Sosa, 47’/2ºT) e Arzamendia (Cetré, 20’/2ºT); Palacios (Pèrez, 35’/2ºT) e Carrillo (Alario, 47’/2ºT). Técnico: Eduardo Domínguez.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta (Carrascal, 31’/2ºT); Plata (Luiz Araújo, 12’/2ºT), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique, 12’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Jose Retamal (CHI)

VAR: Jose Cabero (CHI)

Cartões amarelos: Santiago Núñez, (EST); Leo Pereira (FLA)

Cartões vermelhos: –

