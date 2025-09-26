Com gol de Cléber, Avaí bate Chapecoense na Arena Condá pela Série B

Deu Avaí no clássico catarinense pela 28ª rodada da Série B do Brasileiro. Na Arena Condá, o Leão se mostrou letal para vencer a Chapecoense por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (25).
Os times tiveram oportunidades em uma primeira etapa bastante equilibrada. No segundo tempo, Walter Clar desperdiçou ótima chance para os anfitriões, enquanto o time da capital, com maior volume, assegurou o triunfo graças a um gol de Cleber em contragolpe de Emerson Ramon aos 35 minutos.
Com o resultado, o Avaí chega a 40 pontos e aparece em décimo na tabela. Assim, segue bastante vivo na luta pelo acesso. O Verdão do Oeste, por outro lado, cai para o sétimo lugar, estacionado nos 41 somados. Além disso, a equipe de Chapecó amarga o quarto revés em sequência.
A Chapecoense volta a campo na segunda-feira (29), quando visita o Amazonas, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 29ª rodada. No mesmo dia, porém às 19h30, o Avaí recebe o Coritiba no estádio da Ressacada, em Florianópolis.
