“Sei que errei”, diz Rossi após falha e redenção em classificação do Flamengo

O goleiro Agustín Rossi foi do céu ao inferno, e ao céu novamente. Herói da classificação do Flamengo na Libertadores, ele admitiu sua falha no gol que sofreu. A vitória de 4 a 2 nos pênaltis sobre o Estudiantes, seu ex-clube, ocorreu nesta quinta-feira (25) no Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata. Após o jogo, o argentino se cobrou pelo erro. Ele, contudo, comemorou a chance de se redimir e garantir a vaga na semifinal.

A jornada do goleiro na partida, de fato, foi uma montanha-russa de emoções. No tempo normal, ele falhou no gol de Benedetti, que levou a decisão para os pênaltis.

“Foi um chute rápido demais, mas eu pessoalmente me cobro muito e sei que errei. Fui com a mão um pouco leve e ela entrou. Nem acreditava que tinha entrado”, admitiu o goleiro do time rubro-negro.

O goleiro, no entanto, teve a chance de se redimir de forma espetacular. Na disputa de pênaltis, Rossi defendeu duas cobranças e foi o herói da classificação.

“Fiquei muito arrependido por conta do gol, mas a posição do goleiro é assim. Eu errei no jogo, mas tive a possibilidade de garantir a classificação do time além do grande esforço que todos fizeram”, declarou o argentino.

Rossi e a Lei do Ex

O confronto, inclusive, foi muito especial para o jogador. Rossi foi revelado justamente pelo Estudiantes, o clube que ele ajudou a eliminar.

“Estudiantes fez uma aposta muito grande em mim, não dei essa resposta a eles mas tenho de agradecer porque me deram a possibilidade de sair e buscar minutos”, disse, relembrando sua passagem de apenas três jogos pelo time principal.

Apesar da euforia, o goleiro já prega foco no futuro do Flamengo. Ele celebrou a vaga, mas lembrou que o time tem outros compromissos importantes pela frente.

“Se a gente cai, cai todo mundo e se ganha, todo mundo fica feliz. Agora é continuar e virar a página porque tem jogo domingo que é muito importante também”, finalizou Rossi.

