Filipe Luís rebate críticos: “A manchete é só uma: o Flamengo está na semifinal”

O técnico Filipe Luís analisou a classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores. A vaga veio com sufoco, nos pênaltis, após a derrota por 1 a 0 para o Estudiantes. O jogo ocorreu na noite desta quinta-feira (25), na Argentina. O treinador, contudo, minimizou a atuação abaixo do esperado. Para ele, o mais importante foi garantir a vaga de qualquer maneira.

Em sua entrevista coletiva, o técnico reconheceu as dificuldades da partida. Ele elogiou a forte marcação do time argentino.

“Foi um jogo muito difícil, nosso adversário fez um sacrifício imenso na parte defensiva. Todos os jogadores se envolveram muito na defesa”, analisou Filipe Luís. “Não fizemos a nossa melhor partida, mas não fomos mal”, completou o comandante.

O treinador, contudo, fez questão de rebater possíveis críticas sobre o desempenho. Ele acredita que, em um mata-mata, o que vale é a classificação:

“Talvez as manchetes de amanhã serão ‘Flamengo passa, mas…’, sempre tem o ‘mas’, mas a manchete é só uma: ‘O Flamengo está na semifinal. A eliminatória tem 180 minutos, passamos nos pênaltis e, se passamos, merecemos passar.”

Filipe Luís enaltece superação do grupo

Filipe Luís também citou a superação como uma marca da atual geração do clube. Ele acredita que passar por “provações” como a de hoje fortalece o grupo.

“Para ganhar a Libertadores, às vezes temos que passar por essas provações. Foi assim nos outros anos também, são jogos muito difíce-eis e temos que saber passar por esses momentos”, disse o treinador.

O adversário na semifinal, por fim, será outro time argentino, o Racing. O técnico já projetou um duelo de muita intensidade e competitividade.

“Com certeza contra o Racing vai ser da mesma forma que foi aqui. Para estar em Lima, teremos que ser melhor que o Racing nos 180 minutos da série”, finalizou o comandante rubro-negro.

