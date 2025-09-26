Arrascaeta faz alerta após classificação do Flamengo: “Matar o jogo quando preciso”

Camisa 10 não fez uma boa partida e saiu no segundo tempo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O meia Arrascaeta celebrou a classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores. A vaga veio de forma dramática, nos pênaltis, contra o Estudiantes. O jogo, que ocorreu na noite de quinta-feira (25), na Argentina, terminou com derrota de 1 a 0. Apesar do sufoco, o jogador uruguaio acredita que a superação fortalece o time. Ele, aliás, elogiou a força do elenco e o goleiro Rossi, herói da noite.

Em sua análise, o camisa 10 lembrou que a dificuldade faz parte da trajetória do grupo. Ele citou as outras grandes conquistas da atual geração do clube:

“Em todos os títulos que essa geração conquistou, sempre passamos por dificuldades, por jogos assim. Hoje foi mais uma vez e nosso elenco se mostrou uma fortaleza. Cada um que entra, dá o seu melhor”, completou Arrascaeta.

O craque uruguaio, contudo, também fez uma autocrítica importante. Ele acredita que o time poderia ter evitado o sofrimento na Argentina. Para Arrascaeta, a equipe precisa ser mais eficiente para definir as partidas.

“A gente fez um grande jogo no Maraca, poderíamos ter feito mais gols e acabou se complicando (…) Saber que quando tem a possibilidade de matar o jogo, tem de matar”, disse o meia.

Arrascaeta elogia Rossi

O grande herói da classificação, o goleiro Rossi, recebeu elogios especiais. O goleiro argentino defendeu duas cobranças na disputa de pênaltis. A atuação decisiva, segundo Arrascaeta, não foi uma surpresa para o elenco.

“A gente sabe que o cara é diferenciado nos pênaltis. Merece muito, é um cara do bem que trabalha muito para ajudar o time”, afirmou o uruguaio.

Com a vaga garantida, o Flamengo agora se prepara para mais um desafio argentino. O time enfrentará o Racing na semifinal da competição continental. O primeiro jogo será no Maracanã, e a decisão da vaga, em Avellaneda. A classificação sofrida, para Arrascaeta, deixa um recado:

“Com certeza, isso nos fortalece muito”, finalizou o craque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.