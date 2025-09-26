Atlético vai reencontrar jogador nas semifinais da Sul-Americana

O gol de Bernard contra o Bolívar, nos acréscimos, garantiu a classificação do Atlético para as semifinais da Copa Sul-Americana. O Galo vai enfrentar o Independiente del Valle, do Equador.

A partida, aliás, vai marcar o reencontro com o meia Juan Cazares, que já teve passagem pelo clube mineiro. Ele chegou em Belo Horizonte em 2016, atuou em 205 jogos – e se tornou o segundo estrangeiro com mais jogos pelo Galo. O jogador marcou 41 gols e conquistou dois Campeonatos Mineiros, além de uma Flórida Cup.

O meia equatoriano deixou o Atlético em 2020 para defender o Corinthians. Ele ainda teve passagem por outros clubes brasileiros, como Fluminense, Santos, Paysandu e América. Cazares chegou no Del Valle nesta temporada, e aos 33 anos, soma três gols e quatro assistências em 32 partidas.

Atlético Mineiro e del Valle já se enfrentaram quatro vezes na história, todas elas pela Libertadores. Aliás, o Galo leva a melhor no confronto. São duas vitórias atleticanas, um empate e uma derrota.

As semifinais da Copa Sul-Americana, portanto, serão disputadas nas semanas dos dias 22 e 29 de outubro. A Conmebol ainda irá desmembrar as datas e divulgar os horários dos jogos. O Galo, portanto, vai decidir na Arena MRV.

