Botafogo perde a zaga titular. Três jogadores brigam por vaga no domingo

O pênalti marcado contra o Botafogo – no empate com o Grêmio por 1 a 1, na última quarta-feira (24), em Porto Alegre -, desencadeou um efeito dominó no Glorioso. Barboza reclamou, tomou o amarelo e ficou suspenso por acúmulo de cartões. Ao apito final, Pantelão esbravejou contra o árbitro e recebeu o vermelho. Ou seja, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o técnico Davide Ancelotti perdeu a sua zaga titular para o clássico contra o Fluminense, no próximo domingo (28), no Maracanã, na sequência do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo tem três nomes para duas vagas. A opção mais “conservadora” é a retaguarda central formada por Marçal e David Ricardo, jogadores, aliás, que estiveram juntos, por exemplo, na goleada sobre o Fortaleza por 5 a 0, no Castelão. Na ocasião, foram três gols da dupla. Dois jogadores, portanto, que se conhecem bem em campo.

Lateral vai influenciar na zaga do Botafogo

Porém, Alex Telles, com dores em um dos joelhos, deve ficar fora e desfalcar a lateral esquerda do Mais Tradicional. Davide Ancelotti, então, se optar por lançar Cuiabano, fresco, somente no segundo tempo, terá que colocar Marçal na posição de origem, tirando o veterano da zaga e abrindo uma vaga na cozinha. Se camisa 6 atuar como ala, por conta das características mais agudas, o jogador de 36 anos também vai para a lateral.

Neste cenário, Gabriel, ex-Volta Redonda, fará a dupla com David Ricardo e terá a sua estreia logo como uma prova de fogo, tamanha a importância do encontro contra o Fluminense para as pretensões do Alvinegro. Recém-contratado na Série B do Brasileirão, o beque ainda não foi acionado pelo comandante italiano.

Além de Marçal, o Botafogo terá o retorno do meia-atacante Santi, outro que retorna de suspensão. O time da Estrela Solitária é o quinto colocado do Brasileirão, com 40 pontos. Se o campeonato terminasse hoje, a equipe estaria classificada para a fase eliminatória da próxima Copa Libertadores.

