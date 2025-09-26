Jornal destaca papel de Filipe Luís na classificação do Flamengo: “Mostrou personalidade”

“No segundo tempo, o Flamengo não se sentiu nada à vontade, e Filipe Luis mostrou sua personalidade, expulsando primeiro dois pilares, Pedro e Plata, e minutos depois, o capitão De Arrascaeta”, frisou a publicação.

Volta por cima de arqueiro

Um dos protagonistas do duelo, o goleiro Rossi falhou no gol do adversário, no fim do primeiro tempo. Contudo, se redimiu nas penalidades máximas, com duas defesas para garantir a vaga. Filipe Luís revelou o que o argentino disse antes das cobranças.

“Rossi tem a nossa confiança, tem o carinho dos jogadores do grupo. Os erros acontecem. A verdade é que quando um goleiro erra é fatal, você se expõe muito. E claro, um goleiro tem que estar em um nível de concentração muito alto sempre porque um erro te elimina. Que isso não afete ele porque ele tem a confiança de todos. Quando vieram os pênaltis, ele veio falar para mim: “Olha, deixa comigo que eu errei antes e vou classificar a gente agora”. disse.

Por fim, na próxima fase, o Flamengo terá pela frente o Racing, atual campeão da Sul-Americana. As semis serão nas semanas de 22 e 29 de outubro. Antes disso, a equipe segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.