Jornal destaca papel de Filipe Luís na classificação do Flamengo: “Mostrou personalidade”

O Flamengo perdeu por 1 a 0, no tempo normal, para o Estudiantes, na Argentina, porém deu a volta por cima nos pênaltis e ficou com a vaga na semifinal da Libertadores. Nesse sentido, o jornal As, da Espanha, destacou a personalidade do técnico Filipe Luís nas substituições, que segundo a publicação, foram decisivas para deixar o Rubro-Negro vivo no confronto. Ele tirou Pedro, Arrascaeta e Plata durante a partida.
– O time carioca fez uma partida ruim, perdendo, mas sobrevivendo nos pênaltis, com o goleiro Rossi sendo o destaque, com duas defesas. Desde o pontapé inicial, o Estudiantes deixou claro que não iria desistir em nenhum momento. Pressionou forte e sempre buscou o gol de Rossi. Mesmo assim, o Flamengo tentou impor seu domínio com posse de bola e chances perigosas. (…) O gol, apesar de tudo, foi do Estudiantes, e quando ninguém esperava. Foi pouco antes do segundo e último minuto dos acréscimos que Benedetti disparou um voleio potente que surpreendeu Rossi . O time de La Plata empatou o placar no melhor momento possível”, ressaltou a crônica de Juan Lopesino.
“No segundo tempo, o Flamengo não se sentiu nada à vontade, e Filipe Luis mostrou sua personalidade, expulsando primeiro dois pilares, Pedro e Plata, e minutos depois, o capitão De Arrascaeta”, frisou a publicação.
Volta por cima de arqueiro
Um dos protagonistas do duelo, o goleiro Rossi falhou no gol do adversário, no fim do primeiro tempo. Contudo, se redimiu nas penalidades máximas, com duas defesas para garantir a vaga. Filipe Luís revelou o que o argentino disse antes das cobranças.
“Rossi tem a nossa confiança, tem o carinho dos jogadores do grupo. Os erros acontecem. A verdade é que quando um goleiro erra é fatal, você se expõe muito. E claro, um goleiro tem que estar em um nível de concentração muito alto sempre porque um erro te elimina. Que isso não afete ele porque ele tem a confiança de todos. Quando vieram os pênaltis, ele veio falar para mim: “Olha, deixa comigo que eu errei antes e vou classificar a gente agora”. disse.
Por fim, na próxima fase, o Flamengo terá pela frente o Racing, atual campeão da Sul-Americana. As semis serão nas semanas de 22 e 29 de outubro. Antes disso, a equipe segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.