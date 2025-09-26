Conheça o Celoricense, o modesto clube que desafia o Porto na Taça de Portugal

O CD Celoricense, um dos clubes mais tradicionais do futebol amador de Portugal, vive um momento que seus torcedores jamais imaginaram: enfrentar o poderoso Porto na terceira fase da Taça de Portugal. Fundado em 1º de setembro de 1931, na pequena cidade de Celorico de Basto, no distrito de Braga, o time construiu sua história em campeonatos regionais e atualmente disputa o Campeonato de Portugal, equivalente à quarta divisão nacional. Com cerca de 17 mil habitantes, a cidade respira futebol, mas sabe que o desafio que se aproxima vai muito além das quatro linhas.

A equipe conquistou no ano passado o acesso à atual divisão, feito que já era motivo de festa, mas o sorteio da Taça colocou o Celoricense em um cenário inimaginável: encarar um dos maiores clubes do país. A euforia, no entanto, veio acompanhada de um problema prático. O estádio municipal, que pertence ao clube, tem capacidade para apenas 400 torcedores. O gramado está em boas condições e atende às medidas oficiais. Porém, a estrutura é considerada insuficiente para um jogo que deve atrair uma multidão e a atenção da imprensa nacional.

O clube, inclusive, abriu uma pré-venda de ingressos para o jogo, já sabendo que não conseguirá atender à demanda.

O presidente do Celoricense, Leandro Gonçalves, foi direto ao falar sobre a dificuldade de sediar a partida em casa. “As instalações do Celoricense não são as ideais. Apesar de o campo ter as dimensões e a qualidade necessárias, com lotação para 400 pessoas, não tem condições para receber os torcedores”, afirmou. Segundo ele, a diretoria já estuda alternativas para transferir o duelo para um estádio maior e garantir a segurança de todos.

Oportunidade de aumentar a receita do clube

Originado da antiga União Desportiva Celoricense, criada em 1926, o time sempre teve como missão representar a cidade com dignidade. A vaga para enfrentar o Porto é vista como o maior jogo de sua trajetória. Além da visibilidade, há também a oportunidade de aumentar a receita e consolidar o nome no cenário esportivo português. Mesmo assim, a diretoria reforça que o foco principal continua sendo a manutenção da equipe no Campeonato de Portugal, sem se deslumbrar com a chance de enfrentar um gigante.

