Sem vermelho, sem boné: Mariana Gross prepara homenagem diferente após classificação do Flamengo

Mariana Gross decidiu inovar na celebração à classificação do Flamengo na Libertadores e preparou uma homenagem especial para edição do RJTV 1ª edição, da TV Globo, desta sexta-feira (26). Conhecida por usar trajes rubro-negros nos telejornais seguintes a títulos do clube, a comunicadora optou, desta vez, por combinar seu look com o do herói da noite de quinta-feira: Rossi.

A própria apresentadora usou as redes sociais para explicar a escolha pela roupa em tom azul-claro para primeira edição do jornal regional que vai ao ar às 11h45 no Rio. No Instagram, Mariana compartilhou uma montagem de seu look com o uniforme que fez história com Rossi nas disputas de pênaltis em La Plata, Argentina, e garantiu classificação ao Rubro-Negro às semifinais da Libertadores.

“Look de hoje. Homenagem ou coincidência?”, brincou Gross em seu perfil nas redes.

Já já tem Bom Dia Brasil. E depois, RJ1! Espero vocês! ???? pic.twitter.com/My4JFmHtEw — Mariana Gross (@ladygross) September 26, 2025

Homenagem à atuação decisiva

O gesto de Mariana foi motivado pelo desempenho de Rossi nas disputas de pênaltis na noite da última quinta-feira (25), em La Plata. Com a vitória por 1 a 0 no tempo regulamentar, o Estudiantes levou a decisão da vaga às penalidades após um desempenho aquém dos comandados de Filipe Luís.

A equipe carioca, porém, conta com um goleiro que tem no quesito uma de suas maiores qualidades. O Rubro-Negro também estava em noite inspirada e converteu as quatro cobranças que teve direito, enquanto Rossi defendeu dois pênaltis e se redimiu da falha com bola rolando como herói da classificação.

Antes mesmo de pensar em homenageá-lo, Mariana já havia agradecido o goleiro publicamente nas redes. “A gente sofre. Mas, é bom demais ser Flamengo. Bom demais. Rossi, obrigada”, escreveu Gross no X.

A gente sofre. Mas, é bom demais ser flamengo. É bom demais. Rossi, obrigada. — Mariana Gross (@ladygross) September 26, 2025

Tradição rubro-negra no telejornal

Mariana criou, nos últimos anos, uma espécie de ritual no RJTV 1 ao aparecer com adereços ou roupas nas cores do Flamengo sempre que o time conquista títulos ou garante classificações importantes. As ações fazem sucesso até mesmo com rivais, que também não perdem a oportunidade de cutucá-la em eliminações.

Gross se tornou referência entre rubro-negros e é queridíssima nas redes sociais. Por exemplo, em poucas horas, a publicação sobre o look em alusão a Rossi já colecionava mais de seis mil interações entre torcedores.

Marianaaaaaa, tu é muito especial, nosso patrimônio! Ministra da Comunicação. — Jucinha ????????‍?????? (@MJucinha) September 26, 2025

Flamengo na semifinal

A classificação não só assegurou vaga na semifinal ao Rubro-Negro, como adicionou mais 2,3 milhões de dólares (cerca de R$ 12,3 milhões) aos cofres do clube. A equipe já arrecadou algo em torno de R$ 50 milhões em premiações no decorrer da campanha.

Classificado, o Rubro-Negro se prepara agora para encarar o Racing, também da Argentina, em busca da vaga na sonhada final da competição. Os confrontos de ida e volta estão previstos para as semanas dos dias 22 e 29 de outubro.

O Rubro-Negro não teve uma boa atuação em La Plata e sofreu o merecido revés no tempo regulamentar por 1 a 0. Vilão no gol argentino, Rossi conseguiu reagir com personalidade em mais uma partida “habitual” da função: “Goleiro é assim”, disse após o jogo.

Em coletiva, Filipe Luís revelou que Rossi se preparou para dar a volta por cima e ajudar o clube no objetivo final. “Errei antes e vou nos classificar”, teria prometido o goleiro aos companheiros no início das penalidades, segundo o técnico.