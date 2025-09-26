Agora no Fluminense, Zubeldía foi um dos primeiros a dar chance a Cano entre os profissionais

O Fluminense anunciou a contratação do treinador Luis Zubeldía para substituir Renato Gaúcho na sequência da temporada. Assim o comandante argentino reencontrará um velho conhecido: o compatriota Germán Cano. Ambos trabalharam juntos no Lanús, justamente o adversário que eliminou o time carioca da Sul-Americana, entre os anos de 2007 e 2010, no início da carreira do artilheiro e ídolo tricolor.
Dessa forma, o jovem técnico foi um dos primeiros a dar chance para o centroavante da base granate no time profissional. O atacante, então, integrou o elenco campeão argentino de forma inédita em 2007, porém só estreou entre os profissionais no ano seguinte.
A estreia ocorreu no triunfo por 3 a 1 sobre o Danubio, pela Libertadores de 2008, quando entrou nos minutos finais. Na ocasião, o espanhol Ramón Cabrero deixou a equipe antes de fazer a transição para Zubeldía, com apenas 27 anos, que comandou a base do time argentino. O comandante ficou longe dos gramados por quatro anos, depois de encerrar a carreira por causa de uma lesão no joelho.
Revelado nas divisões de base do clube, Cano não conseguiu repetir o mesmo sucesso entre os profissionais e havia uma forte disputa entre os jovens e a presença do experiente Pepe Sand, maior artilheiro da história do Lanús. Por este motivo, fez apenas gols contra contra San Lorenzo e Vélez Sarsfield e disputou 24 jogos, antes de atuar pelo Chacarita Jrs, por empréstimo.
Ídolo da torcida tricolor
Ao longo da carreia, o camisa 14 teve passagens pelo futebol mexicano. Ele também se tornou ídolo do Independiente Medellín, da Colômbia, antes de desembarcar no Brasil para atuar pelo Vasco. Com a camisa do Cruz-Maltino, mostrou o faro de gol e chamou atenção por ser decisivo dentro da área, algo que despertou o interesse de outros clubes.
Depois de duas temporadas, chegou ao Fluminense e conquistou o coração da torcida. Na equipe de Laranjeiras, atingiu o ápice de sua carreira com o título da Libertadores de 2023, diante do Boca Juniors , no Maracanã.
Zubeldía, por sua vez, passou por Barcelona-EQU, Racing, LDU, Santos Laguna, Independiente Medellín e Cerro Porteño, assim como teve um período também no futebol europeu, no Alavés, da Espanha. No começo de 2024, assumiu o São Paulo no lugar de Thiago Carpini e teve a chance de enfrentar Cano, mas o centroavante teve problemas físicos. Contudo, agora terá a chance de novamente comandar o compatriota, em outra fase da carreira.
