Dupla Flaco-Roque participa de mais de 80% dos gols do Palmeiras após mudanças

A parceria entre Vitor Roque e Flaco López mudou o rumo da temporada do Palmeiras. Afinal, a dupla se consolidou como a principal arma da equipe de Abel Ferreira na disputa do Brasileirão e da Conmebol Libertadores.

Desde que passaram a atuar juntos, os números impressiona. Em dez partidas, o Verdão marcou 24 gols, sendo que 20 tiveram participação direta da dupla, o equivalente a 83,3% do total. Nesse período, Vitor Roque acumulou oito gols e quatro assistências, enquanto Flaco López anotou sete gols e uma assistência.

A parceria nasceu em 10 de agosto, logo após a eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na rodada seguinte, contra o Ceará, o argentino saiu do banco para atuar ao lado do brasileiro. O Palmeiras perdia por 1 a 0, mas virou com um gol de cada, dando início a uma sequência invicta: oito vitórias e dois empates em dez jogos como titulares.

O desempenho chamou a atenção da torcida, que passou a comparar a dupla com Bebeto e Romário em memes nas redes sociais. Abel Ferreira, contudo, prefere moderação.

“Menos (Flaco-Roque), menos porque o Brasil é um país especial, mas não pode ser do 8 ao 80”, afirmou o técnico, após brincadeiras sobre o argentino ter “incorporado Messi” durante sua passagem pela seleção da Argentina.

Com a invencibilidade intacta quando iniciam juntos, Vitor Roque e Flaco López voltam a campo no próximo domingo (28), às 16h, diante do Bahia, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.