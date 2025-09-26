Saúl celebra classificação do Flamengo e confronto pela Libertadores: “Precioso de jogar”

Flamengo está na semifinal da Libertadores e encara mais um argentino, o Racing - (crédito: Foto: Gilvan der Souza / Flamengo)

Com carreira consolidada na Europa, o meio-campista Saúl vive uma nova realidade a cada partida da Libertadores. Afinal, ele convive com descobertas dentro e fora de campo ao atuar pela Libertadores. O espanhol, então, citou a atmosfera da competição continental após a classificação do Flamengo para as semifinais, em La Plata.

“É um jogo precioso de jogar. Eu tenho gostado muito. A torcida do time rival foi incrível, apoiando seu time na boa e na má. É muito bonito viver como jogador, mesmo que venha como rival. E depois o nosso torcedor, que sempre vai. Já vimos que há um monte de flamenguistas onde vamos. Estou agradecido pelo carinho que recebemos sempre fora de casa e muito feliz por ter conseguido passar para as semifinais, que é muito importante”, disse.

Em campo, o Rubro-Negro garantiu a vaga na semifinal do torneio após vencer o Estudiantes, nos pênaltis. A equipe carioca perdeu por 1 a 0 no tempo normal, mas Rossi, que falhou no gol, deu a volta por cima e defendeu duas cobranças.

Apesar da bonita festa, o espanhol também viu o lado negativo que ainda assombra a Libertadores. Isso porque o ônibus da comissão técnica do Flamengo foi atingido por pedras no percurso e, depois, no momento em que os próprios jogadores flagraram torcedores argentinos imitando macacos.

Olho na agenda

Contratado na última janela de transferências, Saúl se tornou titular absoluto e uma das referências da equipe. Diante da equipe argentina, o espanhol teve uma boa atuação e deve estar em campo no domingo (28), diante do Corinthians, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. Por fim, na próxima fase, o Flamengo terá pela frente o Racing, atual campeão da Sul-Americana. As semis serão nas semanas de 22 e 29 de outubro. Antes disso, a equipe segue na briga pelo título do Brasileirão.

