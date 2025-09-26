Reações à classificação do Flamengo mobiliza de show do Sorriso Maroto a ator global; veja

A dramática classificação do Flamengo à semifinal da Libertadores testou corações de torcedores por todo país, inclusive de nomes conhecidos do entretenimento e da música. Do telão do show do Sorriso Maroto ao MC Poze do Rodo nas redes sociais, todos pararam para ver e vibrar com o desempenho heroico de Rossi na disputa de pênaltis em La Plata, na Argentina.

Habituado a viralizar em jogos do clube, Poze não segurou a emoção desta vez e compartilhou um vídeo às lágrimas com a classificação na Argentina. O vídeo contou com um pouco de tudo: choro, gritos, xingamentos e declarações ao clube.

Já MC Maneirinho apareceu de forma mais exaltada nas redes sociais. O artista gravou o exato momento da defesa de Rossi e misturou a comemoração com exaltação ao clube e xingamento aos rivais, que evidentemente secavam o Rubro-Negro na partida.

Vídeo

EU TE AMO FLAMENGO VAI SECAR NA PQP ???? pic.twitter.com/gpjq1qY2Qm — MC MANEIRINHO (@mc_maneirinho) September 26, 2025

Assim como Poze, MC Maneirinho também se destaca entre os famosos mais ativos no apoio ao clube nas redes sociais. Ele costuma compartilhar opiniões em momentos mais turbulentos e vibrar publicamente com resultados importantes.

Felipe Simas, por sua vez, revelou um lado mais contido, apesar de igualmente envolvido. Acompanhado de familiares, inclusive crianças, o ator publicou um vídeo com “seus melhores momentos” na partida. O artista começa a partida de pé, caminha de um lado para outro, senta, levanta, aconselha jogadores, lamenta, agarra almofada e, por fim, vibra com o alívio da vaga.

Veja

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Simas (@felipessimas)

Os rubro-negros que saíram para curtir o show do Sorriso Maroto na ‘Cidade da Alegria’, evento para celebrar o aniversário de São Luís, também não ficaram na mão. Isso porque o telão do local destinado às apresentações de outros grandes nomes da música abriu uma exceção para transmitir os pênaltis da partida.

Vale destacar, aliás, que o vocalista do Sorriso Maroto, o cantor Bruno, é rubro-negro declarado. O artista inclusive esteve envolvido na ação especial da parceria entre o clube e a Betano recentemente no Maracanã.

????VEJA: Após show de sorriso maroto em São Luís para comemorar o aniversário da cidade, no final, o telão mostrou a disputa de pênaltis e a classificação do Flamengo. Via: ismaelp37562222

pic.twitter.com/fNxzTM0Th8 — Flafocalizando (@Flafocalizando) September 26, 2025

Flamengo avança na Libertadores

O Rubro-Negro sofreu para sorrir no final e perdeu a partida por 1 a 0 no tempo regulamentar, com gol de Benedetti, levando a decisão aos pênaltis. Em noite inspirada de Rossi, que defendeu duas cobranças dos argentinos, os cariocas avançaram pelo placar de 4 a 2 e seguem vivos rumo à Glória Eterna.

Na próxima fase, outro argentino: o Racing. Os duelos de ida e volta da semifinal estão previstos para as semanas dos dias 22 e 29 de outubro. Palmeiras e LDU decidem vaga na outra chave.

A partida também serviu como reabilitação para Rossi, que falhou no gol do Estudiantes, mas soube dar a volta por cima nas penalidades. Além disso, fez com que o Rubro-Negro criasse ainda mais casca em partidas da Libertadores da América.

“Goleiro é assim”, avaliou Rossi após tornar-se herói das quartas de final.

