Héctor Hernández segue afastado no Corinthians e vive impasse sobre futuro

A situação de Héctor Hernández no Corinthians permanece indefinida. Fora dos planos de Dorival Júnior, o atacante espanhol está afastado do elenco principal desde 19 de maio e treina em horários alternativos no CT Dr. Joaquim Grava. A expectativa da diretoria era negociá-lo na última janela de transferências, o que não se concretizou.

Héctor chegou a negociar a rescisão contratual e recebeu sondagens de dois clubes, mas as conversas não avançaram. Com o fechamento das principais janelas da Europa e de outras ligas relevantes, as possibilidades de saída ficaram restritas a mercados menores, como os Emirados Árabes (cuja janela segue aberta até 1º de outubro) e alguns centros de menor expressão.

Com contrato válido até o fim de 2026, o jogador pode passar o restante do ano sem atuar. Além disso, pode ter que aguardar a reabertura do mercado internacional em janeiro.

Em entrevista recente ao jornal espanhol Marca, Héctor afirmou que o Corinthians não apresentou justificativas para o seu afastamento.

“Não houve nenhuma justificativa. Mas quando chegar a hora, como creio que acontecerá, falarei e darei explicações sobre tudo que aconteceu e pronto”, disse o atacante.

Como foi o espanhol no Corinthians

A passagem de Héctor pelo clube até aqui é discreta: foram 24 partidas, com apenas dois gols e duas assistências. O desempenho abaixo do esperado fez com que perdesse espaço até mesmo em momentos de necessidade. Durante a ausência de Yuri Alberto, Dorival Júnior optou por dar oportunidades a garotos da base, como Gui Negão, que aproveitou as chances e deixou o espanhol ainda mais distante da equipe.

