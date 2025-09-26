Tottenham recusa oferta bilionária de ex-DJ americano para comprar o clube inglês

O Tottenham, da Inglaterra, recusou uma proposta de 4,5 bilhões de libras esterlinas (cerca de R$ 32 bilhões) para a compra do clube. Afinal, um consórcio, liderado por Brooklyn Earick, um ex-DJ americano e atualmente empresário no ramo da tecnologia, manifestou o interesse de forma concreta, mas não convenceu Joe Lewis, dono do Tavistock Group, que tem participação nos Spurs.

Dessa forma, o consórcio se comprometeu a separar 1,2 bilhão de libras do valor total da compra (aproximadamente R$ 8,6 bilhões) para investir em reforços para o elenco. Vale lembrar que em 7 de setembro, o clube divulgou uma nota e explicou que rejeitou duas manifestações de interesse de compra do time.

Além disso, o ex-DJ pretendia selar o acordo até dezembro. No entanto, o clube afirmou estar ciente das especulações e confirmou publicamente que rejeitou o possível interesse.

“A diretoria do clube e a ENIC reafirmam que o Tottenham Hotspur não está à venda e que a ENIC não pretende vender sua participação no clube”, afirmou o Tottenham em nota.