Não é mentira! Donald Trump é contratado por clube espanhol

O Mallorca surpreendeu ao anunciar a contratação de um jovem jogador de apenas 8 anos chamado Donald Trump. O clube confirmou o garoto, que vinha atuando no Sporting Ciutat de Palma, como reforço para a categoria mirim.

A equipe onde o menino iniciou a carreira divulgou a novidade com entusiasmo. “É com enorme orgulho que anunciamos que Donald Trump, formado no nosso Sporting Ciutat de Palma, foi contratado pelo Real Maiorca para a categoria benjamim. Um rapaz com muito talento, coragem e vontade de crescer; desejamos um futuro brilhante! Obrigado ao Maiorca por confiar nele e permitir que continue sua evolução. Que ele siga trabalhando com humildade, perseverança e muito coração”, escreveu o clube em comunicado nas redes.

Apesar do nome idêntico ao do ex-presidente dos Estados Unidos, o jovem não tem qualquer ligação com o país norte-americano. De acordo com a rádio espanhola ‘Onda Cero’, Donald Trump nasceu em agosto de 2017 na ilha de Palma de Mallorca, filho de pais nigerianos.

O menino já se tornou notícia graças ao nome inusitado. Agora, a expectativa é acompanhar como será sua trajetória no futebol.

