InícioEsportes
Esportes

Flamengo terá confrontos diretos pelo título do Brasileirão antes da semi da Libertadores

Flamengo garantiu uma vaga na semifinal da Libertadores, diante do Racing

Flamengo garantiu uma vaga na semifinal da Libertadores, diante do Racing - (crédito: Foto: Gilvan der Souza / Flamengo)
Flamengo garantiu uma vaga na semifinal da Libertadores, diante do Racing - (crédito: Foto: Gilvan der Souza / Flamengo)

Garantido na semifinal da Libertadores, o Flamengo, agora, vira a chave para a disputa do título do Campeonato Brasileiro. Assim, os comandados do técnico Filipe Luís terão confrontos diretos na briga pelo troféu antes de voltar a campo pelo torneio continental.

Afinal, na próxima fase, o Rubro-Negro terá pela frente o Racing, atual campeão da Sul-Americana. Contudo, as semis serão apenas nas semanas de 22 e 29 de outubro e, antes disso, a equipe terá confrontos importantes.

O primeiro deles está marcado para domingo (28), às 20h30 (de Brasília), contra o Corinthians, em Itaquera. Na sequência, o Flamengo encara o Cruzeiro, que está a um ponto do time na classificação. Dessa forma, o confronto decisivo entre os dois primeiros do campeonato ocorre no Maracanã, dia 2 (quinta-feira), às 20h30 (de Brasília).

Em seguida, o time mede forças com o Bahia, dia 5 (domingo), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. O Esquadrão de Aço não está na disputa do título, mas briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores e é um adversário complicado, ainda mais fora de casa. Depois da Data Fifa, o Rubro-Negro terá o clássico com o Botafogo na semana do dia 15, no Nilton Santos.

No final de semana seguinte, recebe o Palmeiras, outro candidato ao título, no Maracanã, poucos dias antes do primeiro jogo da semifinal com o Racing, da Argentina. A vantagem é que ficará no Rio de Janeiro, visto que o adversário teve uma campanha melhor na primeira fase. Por fim, antes do jogo de volta, na Argentina, o elenco viaja para Fortaleza, onde enfrenta os donos da casa, no Castelão.

Calendário do Flamengo até a semi da Libertadores

Corinthians x Flamengo – 28/09 – 20h30 – Neo Química Arena
Flamengo x Cruzeiro – 02/10 – 20h30 – Maracanã
Bahia x Flamengo – 05/10 – 18h30 – Arena Fonte Nova
Botafogo x Flamengo – Semana de 15/10 – Horário a definir – Nilton Santos
Flamengo x Palmeiras – Final de semana de 18/10 – Horário a definir – Maracanã
Flamengo x Racing – Semana de 22/10 – Horário a definir – Maracanã
Fortaleza x Flamengo – Final de semana de 25/10 – Castelão
Racing x Flamengo – Semana de 28/10 – Presidente Perón

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. 

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 26/09/2025 13:33
    x