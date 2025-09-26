Grupo de sócios questiona possível empréstimo de R$ 80 milhões do Vasco

Um grupo de sócios de oposição pede explicações à atual gestão do Vasco sobre a solicitação de um empréstimo de R$ 80 milhões e teceu acusações acerca de uma possível violação do estatuto. O clube carioca fez um pedido à 4ª Vara Empresarial do Rio e precisa de autorização da juíza do processo de recuperação judicial para obter tal valor. Assim, Felipe Carregal, VP Jurídico do Cruz-Maltino, criticou a ação. A informação é do portal “ge”.

O ofício conta com oito páginas. Assinaram os sócios Diego Vasquinho, Eduardo Roberty, Erivelton Lazarini, Flávio Lopes, Francisco Kronemberger, Maurício Corrêa, Tanguy Baghdadi e Vitor Roma. Com endereço para Pedrinho e aos presidentes do Conselho Deliberativo, da Assembleia Geral, do Conselho de Beneméritos e do Conselho Fiscal do clube.

Eles pedem que a diretoria disponibilize os termos contratuais com o agente financiador, sem sigilo de cláusula, e a apresentação de ao menos outras duas propostas. Além disso, esses sócios querem as elaborações de parecer prévios dos Conselhos Fiscal e de Beneméritos.

Assim, também sugerem a nomeação de comissão paritária no Conselho Deliberativo e a submissão da matéria ao quórum qualificado de instalação do órgão interno. Caso seja aprovado, ainda ressaltam que deve haver a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária.

O Cruz-Maltino, então, pretende utilizar o recurso de R$ 80 milhões com despesas correntes, como salários, fornecedores estratégicos e obrigações trabalhistas e fiscais.

Resposta de Felipe Carregal, VP Jurídico do Vasco

Esses foram os principais responsáveis pela venda do Vasco à 777 e pelo caos atual. Sempre defenderam a permanência da 777 e agora atrapalham a reestruturação do clube. Também lideraram a gestão passada, quando administraram sedes do clube com gatos de luz e água e participaram da comissão de futebol que nos manteve na Série B.

Mais uma vez, tomamos conhecimento dessa carta pela imprensa, justamente às vésperas da assembleia geral dos credores. Ela vira notícia, mas é um claro movimento político.