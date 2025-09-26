Conselheiros do Botafogo pedem a Durcesio esclarecimentos sobre a SAF

Um grupo de 42 conselheiros do Botafogo solicita que o ex-presidente Durcesio Mello preste, em reunião da próxima segunda-feira (29), esclarecimentos sobre “questões societárias, contábeis e de gestão” envolvendo a empresa que controla o futebol do clube e as relações comJohn Textor. O ex-mandatário é membro do Conselho de Administração da SAF do clube.

Alberto Macedo, presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo, enviou a carta com o pedido, de acordo com o site “ge”. A SAF já foi notificada pelo Conselho Diretor para enviar um representante, embora Durcesio afirme que ainda não tenha sido formalmente chamado (até quinta-feira, 25).

“Todos nós queremos, além de manter a fórmula vitoriosa construída a partir da parceria com John Textor, proteger a instituição Botafogo de Futebol e Regatas. E isso passa pela garantia de plena transparência na relação do Clube com a SAF, como rezam as boas práticas de governança e compliance. Essa é responsabilidade direta do representante do Botafogo no Conselho de Administração da SAF”, aponta o documento.

Segundo reportagem de “O Globo”, Durcesio “renunciou formalmente às salvaguardas previstas nos artigos 7 e 8 do Acordo de Acionistas”. Este movimento, aliás, permitiu a John Textor usar a SAF do Botafogo como garantia na compra do Lyon, em 2o22.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.