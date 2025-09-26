Mainz x Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

O Campeonato Alemão já começa a aquecer as turbinas e terá, neste sábado (27/9), a sequência da quinta rodada. Afinal, na Mewa Arena, em Mainz, os donos da casa recebem o vice-líder Borussia Dortmund, às 10h30 (de Brasília). Vindo de sua primeira vitória, o Mainz quer seguir subindo na tabela da Bundesliga, enquanto o BVB busca se manter na cola do favorito ao título, Bayern de Munique. Vejamos, então, como chegam os rivais para o jogão deste sábado.
Como chega o Mainz
Após dois tropeços nas rodadas iniciais da Bundesliga, o Mainz chega com moral. Isso porque conseguiu sua primeira vitória no torneio ao golear o Augsburg fora de casa por 4 a 1. A lista de desfalques do técnico Bo Henricksen, no entanto, é extensa.
O dinamarquês não contará com Caci, Dal e Gleiber, machucados. Já o zagueiro Kohr, autor de um dos gols na goleada sobre o Augsburg, sofreu cartão vermelho no jogo em questão e, por isso, fica fora de ação. Hollerbach e Widmer são dúvidas para Bo.
Atualmente, o Mainz surge na 13ª colocação, com quatro pontos. Se vencer, pode angariar diversas posições, subindo para a primeira metade da tabela.
Como chega o Dortmund
Ainda invicto na temporada, o Dortmund quer encerrar o jejum de títulos, que já vem de 2020/21 – quando levantou a Copa da Alemanha. E o começo de 25/26 é animador para os comandados de Niko Kovac.
Afinal, nas seis partidas oficiais até aqui, foram quatro vitórias e dois empates, com o time surgindo na cola do Bayern: 10 pontos contra 12 dos Bávaros. O único tropeço na Bundesliga foi na rodada inaugural, em 3 a 3 contra o St. Pauli, fora de casa. Desde então, só triunfos no torneio nacional. Já na Champions, os aurinegros desperdiçaram uma vantagem de 4 a 2 contra a Juventus, em Turim, permitindo o empate por 4 a 4.
O tropeço, porém, não surtiu efeito negativo no elenco, já que o time se recuperou ao vencer o Wolfsburg, por 1 a 0, na quarta rodada da Bundesliga. Kovac, aliás, também tem desfalques para este sábado. Ele não contará com Süle, Duranville, Emre Can e Anselmino, todos lesionados. Fábio Silva, por sua vez, ainda é dúvida.
MAINZ x DORTMUND
Campeonato Alemão 2025/26 – 5ª rodada
Data-Hora: 27/9/2025, sábado, 10h30 (de Brasília)
Local: Mewa Arena, em Mainz (ALE)
MAINZ: Zentner; Danny da Costa, Hanche-Olsen e Bell; Boving, Sano, Amiri e Mwene; Nebel, Nordin e Sieb. Técnico: Bo Henricksen
DORTMUND: Kobel; Anton, Schlotterbeck e Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha e Svensson; Adeyemi, Beier e Guirassy. Técnico: Niko Kovac
Árbitro: Tobias Reichel (ALE)
Assistentes: Christian Bandurski (ALE) e Marcel Unger (ALE)
VAR: Arno Blos (ALE)
Onde assistir: Canal Goat, OneFootball e SportyNet
