Na semifinal da Libertadores, LDU provoca São Paulo

Em três anos, foi a segunda vez que a Liga de Quito eliminou o time paulista - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol)

Depois de vencer novamente o São Paulo, nas quartas de final da Libertadores, a LDU não perdeu a oportundade de fazer uma publicação nas redes sociais em que provoca a equipe paulista. Aproveitando, inclusive, uma frase que se tornou pupular no continente sobre a fama da casa são-paulina.

“Definitivamente, o Morumbi, sim, te mata”, publicou o clube equatoriano em uma imagem do estádio do Morumbis. Porém, contendo o símbolo da Liga de Quito na parte superior da imagem.

Essa, aliás, foi a segunda eliminação consecutiva da equipe brasileira para o mesmo adversário estrangeiro em um torneio continental. Em 2023, na disputa da Sul-Americana, foi a Liga de Quito a responsável por tirar o Tricolor, também nas quartas de final, na caminhada rumo ao título daquele ano. Tendo como técnico, na oportunidade, Luis Zubeldía.

Não pegou bem

Apesar do caráter inicialmente soar como algo que provoca o São Paulo no caráter esportivo, a frase gerou revolta em outro clube da América do Sul: o Nacional, do Uruguai. E o motivo remete a trágica noite do dia 22 de agosto de 2024 onde o zagueiro Juan Izquierdo passou mal em campo durante jogo entre Nacional e São Paulo, pelas oitavas da Libertadores daquele ano. O atleta foi conduzido às pressas para o hospital, mas morreu cinco dias depois, vítima de uma arritmia cardíaca.

Não por acaso, também por meio das redes sociais, o Bolso emitiu um comunicado onde “rechaçou enfaticamente” a postagem feita pela LDU:

“Desde o Club Nacional de Football, rechaçamos enfaticamente a mensagem nas redes sociais publicada pela Liga de Quito. Mensagens desse nível tocam em um tema muito doloroso tanto para nossa instituição, como para o São Paulo, o futebol sul-americano e mundial. Entendemos que essa mensagem atenta contra o trabalho conjunto que todos os clubes realizam para a erradicação da violência no nosso esporte.”

Após a repercussão negativa, a postagem não se encontra mais nas redes sociais oficiais da LDU.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.