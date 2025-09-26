Organizadas do Corinthians vão ao CT para cobrar elenco

As lideranças de três torcidas organizadas do Corinthians, Gaviões da Fiel, Pavilhão Nove e Camisa 12, compareceram na manhã desta sexta-feira (26/9) ao CT Joaquim Grava para conversar com o elenco e cobrar explicações sobre a atuação da equipe no último domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro.

Em vídeo divulgado pela Gaviões da Fiel, é possível ver dois seguranças do clube acompanhando os torcedores até um dos portões de entrada do CT. A visita ocorreu ao fim do treinamento desta sexta-feira, o penúltimo antes do jogo contra o Flamengo, no domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O grupo demonstrou insatisfação com a postura dos atletas em partidas recentes. No confronto contra o Sport, o Corinthians perdeu 1 a 0 para o lanterna do Brasileirão. Assim, desperdiçou a chance de se aproximar da briga por uma vaga na Libertadores 2026. Além disso, o resultado marcou a primeira vitória do time pernambucano em casa após cinco meses de competição, aumentando a irritação da torcida corintiana.

Além da cobrança direta aos jogadores, a Gaviões da Fiel agendou reunião com o presidente Osmar Stabile para os próximos dias. A conversa originalmente seria realizada na última quinta-feira, mas foi adiada devido à ausência do dirigente, que ainda não havia retornado a São Paulo após viagem para tratar de assuntos pessoais.

